C-chaufför sökes med omnejd
Boxflow Staffing Syd AB / Fordonsförarjobb / Lund Visa alla fordonsförarjobb i Lund
2026-07-17
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, Staffanstorp
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Om tjänsten
Vi söker en c-chaufför till uppdrag i Lund med start omgående som kommer att vara vid behov. Hos kunden får du jobba i ett företag med stark arbetsgemenskap. Arbetet är förlagt på dagtid 07.00-16.00. Start och sluttid kan variera, därav kommer flexibiliteten att vara av stor vikt.
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leverera varor till kunder på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Köra tunga lastbilar (C-behörighet) för distribution inom regionen
Lasta och lossa gods på terminal och hos kund
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög service
Hantera fraktdokument och rapportera avvikelser
Utföra enklare daglig tillsyn av fordonet
Profil & bakgrund
C-körkort och giltigt YKB
Erfarenhet av att köra lastbil
God vana av att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag
God svenska i tal och skrift – engelska är meriterande
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett professionellt bemötande. Du gillar att arbeta i en varierad vardag, är serviceinriktad och lösnings orienterad. Säkerhet viktigt för dig och du bidrar gärna med god stämning i teamet.
Låter detta intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084324-2104770". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
222 22 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10005175