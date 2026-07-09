C-chaufför sökes för deltidsuppdrag i Enköping
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2026-07-09
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C-chaufför sökes för deltidsuppdrag i Enköping – Start vecka 29
Vi söker nu en serviceinriktad och erfaren C-chaufför till vår kund i Enköping. Kunden distribuerar livsmedel till restauranger, vilket ställer höga krav på både säker körning och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Tjänsten är inledningsvis ett deltidsuppdrag med start vecka 29. Uppdraget pågår till att börja med i 1–2 veckor, måndag–fredag. För rätt person finns mycket goda möjligheter till en heltidsanställning framöver.
Vi söker dig som har möjlighet att vara flexibel och kan rycka in vid behov.Dina arbetsuppgifter
Leverera livsmedel till restaurangkunder.
Lasta och packa lastbilen på ett säkert och effektivt sätt.
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög service.
Vara företagets ansikte utåt och ge kunderna ett trevligt bemötande.
Vi söker dig som
Har C-körkort och giltigt YKB.
Har god körvana och känner dig trygg bakom ratten.
Har erfarenhet av att lasta och packa en lastbil på ett säkert och effektivt sätt.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann.
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Vi erbjuder
Start vecka 29.
Deltidsuppdrag med arbetstid måndag–fredag.
Möjlighet till fler arbetspass och mycket god chans till heltidsarbete.
Ett varierande arbete hos en väletablerad kund i Enköping.
Plats: Enköping Start: V29 Lön: Enligt transportavtalet Arbetstid: Varierande, måndag till fredag.Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044925-2094290". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Kungsgatan 18 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9998030