C-chaufför sökes
Eterni söker en ansvarstagande C-lastbilschaufför för vardagskörning, med flexibla arbetstider för flera rutter och fokus på logistik och service inom Mjölby!Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som C-lastbilschaufför arbetar du i en varierad och ansvarsfull roll där du är en viktig del av distributionskedjan inom återvinningsindustrin. Arbetet kräver god planeringsförmåga, logistiskt tänk och ett högt säkerhetsfokus.
I rollen kommer du bland annat att:
Köra C-lastbil i Mjölby med omnejd
Arbetet sker självständigt och sätter krav på din förmåga att planera och genomföra flera rutter per dag med god tidspassning
Säkerställa korrekt lastning och lossning enligt företagets policys
Det finns möjlighet till flexibel start- och sluttid men i regel sker arbetet måndag-fredag kl 06:00-15:00, med varierande ansvar beroende på rutt och arbetsdag. Tjänsten ska tillsättas omgående och inleds med två veckors introduktion för att du som inhyrd konsult ska känna sig säker inför uppdraget och få en bra start på din nya arbetsplats!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en erfaren och ansvarstagande C-chaufför med god förståelse för logistik och distribution.
C-körkort samt giltigt YKB
God förmåga att planera och hantera flera uppgifter samtidigt
Erfarenhet av distributionskörning
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Som person är du:
Punktlig, strukturerad och stresstålig
Serviceinriktad och professionell i kundkontakt
Fysiskt kapabel att hantera en del tunga lyft
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett uppdrag där vi söker både heltid- och deltidsförare. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund med rutter i närheten av Mjölby.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
.
Plats: Inom Mjölby (kan förekomma resor mot Ödeshög och Linköping)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Flexibel start- och sluttid men i regel kl 06:00-15:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
587 52 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9889119