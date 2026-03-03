C-chaufför inom återvinning
Vår kund är ett etablerat och välrenommerat företag inom miljö- och återvinningsbranschen med stark lokal närvaro. Verksamheten präglas av kvalitet, ansvarstagande och ett tydligt hållbarhetsfokus. Här arbetar man långsiktigt - både med kunder och medarbetare - och det finns goda möjligheter att utvecklas inom bolaget över tid. Företaget är en stabil aktör i branschen och en arbetsplats där samarbete, engagemang och yrkesstolthet står i centrum.
Om rollen
I rollen som återvinningschaufför kommer du ansvara för:
Insamling av avfall i villaområden, tätort och landsbygd
Körning av baklastare (majoriteten av passen)
Körning av sidlastare vid behov
Att följa rutt via GPS/iPad
Daglig tillsyn av fordon
Tömning av bil under arbetsdagen
Kontakt och samarbete med kollegor och transportledning
Arbetet är självständigt men du ingår i ett team där man stöttar varandra vid behov. Rollen passar dig som trivs med många stopp, ett högt tempo och att arbeta utomhus.
Arbetstider: 2-skift (måndag-fredag)
Vecka 1: 06:00-14:30
Vecka 2: 14:30-22:00 Arbete förekommer även på röda dagar.
Omfattning: Heltid Tillträde: Planerad start i maj Tjänsten avser arbete under sommaren med möjlighet till fortsatt anställning efter säsong, beroende på verksamhetens behov.
Våra kompetenskrav
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Detta är även meriterande
Erfarenhet av liknande arbete
Datavana
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
