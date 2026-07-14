C-Chaufför
Flextrans Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-07-14
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Just nu söker vi två C-chaufförer åt våra uppdragsgivare med start omgående.
Vi söker Chaufför till:
Dustrubitions körning i Jönköpingsområdet med start kl 06.30-16.00 (C-kort) och
Utkörning av varor som ibland ska bäras in(man är två personer), start Kl08.00-17.00
Körningarna utgår ifrån Jönköping och förlagda måndag-fredag
För att söka tjänsterna behöver du ha några års erfarenhet.
Chansen till förlängning hos oss eller hos kund är mycket stor, då kommer vi räkna av den arbetade tiden på kommande provanställning.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
C-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt förarkort
Du behärskar svenska språket väl
Du har erfarenhet av olika körningar
För mer information om tjänsten kontakta Fredrik Lundgren, 0709-555493, fredrik.lundgren@flextrans.se
Anställningsform: Periodsanställning
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Enligt kollektivavtal
Antal lediga befattningar: 2
Ort: Jönköping
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flextrans Bemanning AB
(org.nr 559147-0249)
Huskvarnavägen 152 (visa karta
)
561 32 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002245