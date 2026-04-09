C och CE-chaufförer till Segeltorp!

Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-04-09


Vi söker nu drivna C- och CE-chaufförer för uppdrag i Segeltorp. Du blir anställd som konsult hos Arena Personal och arbetar ute hos kund.
Uppdraget kan vara heltid eller deltid med varierande arbetstider (dag/kväll). Behovet är störst under sommaren men start kan ske omgående.

Om tjänsten
Du arbetar med distributionskörning av paket till butiker och utlämningsställen samt leveranser i närområdet. Rollen innebär körning med ekipage där det är viktigt att du är trygg i din körning och följer gällande trafik- och säkerhetsregler.
Arbetet håller ett högt tempo och kräver att du kan leverera god service samtidigt som du håller tidsscheman. Du är företagets ansikte utåt och möter kunder dagligen.
Vi söker dig som
Har C- eller CE-körkort

Har giltigt YKB, ADR och digitalt förarkort

Har truckkort (meriterande)

Behärskar svenska i tal och skrift

Har god fysik (tunga lyft förekommer)

Som person är du:

Ansvarsfull och punktlig

Flexibel och stresstålig

Serviceminded med ett professionellt bemötande

Självständig men också en lagspelare

Vi erbjuder
Uppdrag hos en etablerad aktör inom logistik

Marknadsmässig lön

Kollektivavtal och försäkringar

En personlig och stöttande konsultchef

Möjlighet att bygga värdefulla kontakter för framtiden

Om du är intresserad av tjänsten, skicka din ansökan och CV så snart som möjligt. Vi handlägger ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta)
121 63  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9845958

