Byggsamordnare / Biträdande arbetsledare

Bra Byggservice i Göteborg AB / Byggjobb / Partille
2025-10-11


Vi söker: Byggsamordnare / Biträdande arbetsledare
Är du en organiserad, drivande och lösningsorienterad person som vill jobba i en växande byggfirma med fokus på renovering av lägenheter, lokaler och byggservice? Då vill vi gärna träffa dig!

Publiceringsdatum
2025-10-11

Om tjänsten
Som Byggsamordnare / Biträdande arbetsledare kommer du att arbeta nära företagets ledning, projektledare och arbetsledare för att säkerställa att våra renoveringsprojekt flyter på smidigt - från rivning till slutbesiktning.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Daglig uppföljning av pågående projekt

Stöd till arbetsledare och projektledare i planering och utförande

Koordinering och kontroll av egna anställda och UE

Beställning och hantering av material

Enklare dokumentation och rapportering

Kvalitetskontroller och arbetsplatsbesök

Säkerställa att tidplaner och riktlinjer följs

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från byggbranschen (gärna inom renovering)

Är strukturerad, självständig och kommunikativ

Har förmåga att leda och följa upp arbete på ett tydligt och respektfullt sätt

Talar och skriver svenska obehindrat

B-körkort är ett krav

Meriterande:
Tidigare erfarenhet som arbetsledare, samordnare eller liknande

Vana vid att arbeta med ROT-projekt

Grundläggande datorvana

Vi erbjuder:
En viktig roll i ett engagerat och professionellt team

Möjlighet att växa inom företaget

Varierande arbetsuppgifter och frihet under ansvar

Kollektivavtalsliknande villkor, tjänstepension och semesterförmåner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
info@brabyggservice.se
E-post: info@brabyggservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande arbetsledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bra Byggservice i Göteborg AB (org.nr 556944-2667)
Industrivägen 57 (visa karta)
433 61  SÄVEDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9552127

