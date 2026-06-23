Byggprojektledare Till Novab
Professionals Nord Skaraborg AB / Byggjobb / Töreboda Visa alla byggjobb i Töreboda
2026-06-23
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NOVAB AB är ett byggentreprenadföretag som startade 1992. Vi bygger för lantbruk, industri, offentligt bruk och boende. Bland annat djurstallar, ridanläggningar, industrilokaler, lager, kontor, idrottshallar, skolor och bostäder. Vi är med dig i hela projektet från planering till slutförande.
Men det vi bygger allra mest är långsiktigt förtroendefulla relationer. Där är huvudingredienserna trygghet, glädje och ärlighet – internt såväl som i interaktion med våra kunder. Vår strategi för hur vi bedriver vår verksamhet grundar sig i dessa värderingar. Vi kallar den NOVAB-andan.
Vårt koncept har bidragit till återkommande kunder och en stadig tillväxt genom både goda och mindre goda tider. Idag är vi 80 medarbetare.
Vill du driva byggprojekt från start till mål i en organisation med korta beslutsvägar och stark laganda? NOVAB söker nu en byggprojektledare som vill ta en nyckelroll i projekt där kvalitet, samarbete och affärsfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som byggprojektledare hos NOVAB har du det övergripande ansvaret för projektets genomförande – från uppstart och projektering till färdigställande och överlämning. I rollen agerar du bryggan mellan interna och externa parter och ansvarar bland annat för:
Planering, styrning och uppföljning av projekt
Tidplaner, budget och produktionskalkyler
Upphandling av material, underentreprenörer och konsulter
Inköpshantering
Löpande dialog med beställare och samarbetspartners
Beroende på projektens omfattning driver du ett eller flera projekt parallellt, med stort eget ansvar och mandat. Projekten varierar i storlek vilket ger en dynamisk vardag.
Resor i tjänsten kan förekomma.Kvalifikationer
För att passa i rollen ser vi att du har en relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av projektledning inom bygg och kan snabbt ta ansvar för egna projekt. Du besitter en god förståelse för ekonomi, produktion och projekteringsprocesser. Har du även kunskap och erfarenhet av byggjuridik är det meriterande men inget krav.
Vidare behärskar du svenska i tal och skrift samt har en god datavana. B-körkort är ett krav.
För att trivas i vårt team ser vi gärna att du är en strukturerad, ansvarstagande och prestigelös lagspelare med förmåga att samarbeta och skapa förtroende i alla led. Du bidrar med en öppen och ärlig kommunikation och trivs i en organisation med korta beslutsvägar.
Vi erbjuder
NOVAB präglas av en platt organisation där samarbete, engagemang och ärlighet är centrala värden. Här blir du en nyckelspelare i projekten och får möjlighet att påverka hur arbetet bedrivs.
Du erbjuds:
En självständig roll med stort mandat
Möjlighet att påverka projekt från anbud till färdigställande
En trygg arbetsgivare med långsiktigt perspektiv
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett team där man ställer upp för varandra och löser utmaningar tillsammansSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://novab.se/
545 31 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novab AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9975716