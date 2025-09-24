Byggprojektledare
Om Kunden
SjötorpsHus är ett byggföretag som har skapat hus, villor, lägenheter och anläggningar i trä sedan företaget grundades 1997. Sedan dess har hela koncernen vuxit till drygt 100 anställda och omsätter nära 400 miljoner kronor. Inom koncernen åtar vi oss i stort sett all sorts byggnation, stort som smått. Vårt huvudkontor ligger centralt i Katrineholm, vi har lokalkontor i Örebro och vi arbetar i hela Mälardalen. SjötorpsHuskoncernen växer och vi fortsätter utvecklas tillsammans med våra kunder samt medarbetare.
Omtanke, flexibilitet och kvalitet är tre värdeord som genomsyrar hela koncernen som du kommer att bli en del av. Hos oss hittar du omtänksamma kollegor, ett engagerande ledarskap som bygger på förtroende och möjlighet att växa tillsammans med dina nya kollegor. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för oss är det därför viktigt att alla medarbetare trivs på jobbet och vill stanna länge hos oss.
Om Jobbet
A-Staffing sköter rekryteringen på uppdrag av Sjötorps Hus och anställning sker direkt hos dem.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Katrineholm. Företaget tillämpar förtroendearbetstid.
Det finns möjlighet att jobba hemifrån ibland, men i huvudsak är tjänsten stationär på kontoret eller ute på projekten. I rollen rapporterar du, och dina övriga projektledarkollegor, direkt till entreprenadchefen.
Vi söker en självgående och erfaren byggprojektledare till Sjötorps Hus där du erbjuds en viktig roll i att planera, samordna och driva byggprojekt i olika skeden med ansvar för såväl tid, personal, kvalitet som ekonomi.
Som projektledare ansvarar du för att skapa struktur och framdrift i projekten. Du leder projekten genom hela genomförandeprocessen till uppföljning och avslut. För den intresserade deltar du även i projektering och upphandling.
Du planerar och följer upp tidplaner, genomför riskanalyser och säkerställer att projektets olika delar håller rätt kvalitet och levereras i rätt tid. Ekonomistyrning är en viktig del av rollen, där du följer upp budgetar, hanterar avvikelser och ansvarar för en kostnadseffektiv projektgenomföring.
Rollen innebär ett nära samarbete med entreprenörer, leverantörer, konsulter och beställare. Du har kontinuerlig kontakt med kund och andra intressenter, och ser till att kommunikationen fungerar smidigt genom hela projektets gång.
Utbildning och Intyg
Vi söker dig som har en högskoleingenjörsexamen eller en yrkeshögskoleexamen inom byggledning eller liknande område.
Alternativt har du en annan relevant teknisk utbildning i kombination med dokumenterad erfarenhet av byggprojektledning.
Meriterande är giltiga intyg för Bas-P och Bas-U. B-körkort är ett krav.Erfarenheter
Vi söker dig har minst ett par års erfarenhet av projektledning, entreprenadjuridik, dokumentation och resultatuppföljning från byggbranschen. Vi värdesätter om du jobbat som yrkesarbetare tidigare (snickare, betongarbetare).
Både muntlig och skriftlig kommunikation sker på svenska varför goda kunskaper i språket är ett krav.
Personliga kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen hos SjötorpsHus AB behöver du ha en positiv grundinställning, god erfarenhet och förmåga att arbeta självständigt. Du är prestigelös, ser helheten och vågar be om hjälp när det behövs. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt tar du initiativ, prioriterar rätt och driver arbetet framåt även när förutsättningarna skiftar.
Du har stark social kompetens, är en naturlig samordnare och trivs med många kontaktytor. Ditt ledarskap präglas av engagemang, och du har förmågan att fatta snabba, välgrundade beslut med både struktur och ansvar i fokus.Så ansöker du
