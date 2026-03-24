Byggnadssnickare
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret / Snickarjobb / Vetlanda Visa alla snickarjobb i Vetlanda
2026-03-24
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Tekniska kontoret i Vetlanda
er).
Vill du bidra till en hållbar och trivsam miljö i kommunens fastigheter? Nu söker vi en byggnadssnickare till tekniska kontoret.
Tekniska kontoret ansvarar för ett brett verksamhetsområde som omfattar fastighet, gata-park, exploatering och planering. Som byggnadssnickare arbetar du på fastighetsavdelningen tillsammans med fyra snickare och två målare. Avdelningen ansvarar för ny- och ombyggnation samt drift och underhåll av kommunens fastigheter, motsvarande cirka 220 000 kvadratmeter.
Som snickare hos oss utgår du från ett och samma ställe och kör ut till de aktuella arbetsplatserna. Arbetsuppgifterna är varierade och omfattar både större projekt och flera mindre uppdrag. Eftersom arbetet sker i olika verksamheter är det viktigt att du är lyhörd, flexibel och har ett professionellt bemötande.
I rollen ingår reparationer, om- och tillbyggnader samt allmän service i kommunala fastigheter. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledare och utförs enligt gällande lagar och riktlinjer.
Vi söker dig som har kunskap om lagstiftning och regelverk inom bygg, erfarenhet av arbete med mobila arbetsplattformar och byggnadsställningar samt vana att använda fallskydd och personlig skyddsutrustning.
Du arbetar strukturerat, kvalitetsmedvetet och ser möjligheter till förbättringar. En god samarbetsförmåga och ett lyhört sätt att kommunicera är viktiga delar i arbetet.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner:https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
3-årig gymnasial utbildning inom byggprogrammet eller likvärdig utbildning.
Erfarenhet från byggsektorn är ett krav, exempelvis inom byggnadssnickeri, betong- och murningsarbete.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Kontakt
Underhållschef
Mikael Lindström mikael.lindstrom@vetlanda.se Jobbnummer
9815308