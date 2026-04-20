Byggnadskonstruktör
2026-04-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Oskarshamn
GHAB Arkitekter & Ingenjörer AB söker byggnadskonstruktör till vårt kontor i Kalmar eller Oskarshamn
GHAB Arkitekter och Ingenjörer erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena Byggnadskonstruktion, Byggprojektering, Arkitektur och Projektledning. GHAB har sedan starten 1954 arbetat med alla typer av byggprojekt, allt från komplexa projekt inom kärnkraftsindustrin till vårdlokaler och bostäder.
Vi söker dig
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot byggnadskonstruktion. Du har några års arbetslivserfarenhet från branschen. Som person är du engagerad, strukturerad och kan prioritera i ditt arbete. Du är kommunikativ, kreativ, bra på att samarbeta och har lätt för att lära dig nya saker.
Att arbeta hos GHAB innebär att du arbetar med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Vi strävar alltid efter att uppnå bästa resultat i våra uppdrag, vilket kräver starka team, stor entusiasm, tekniskt kunnande och samarbete. För att trivas hos oss tror vi därför att du är en nyfiken och lyhörd person som ser det som en självklarhet att dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter.
Din kommande roll
Som konstruktör hos oss kommer du att arbeta med ritningar och modeller i Tekla Structures och Revit. Beräkningar utförs i FEM Design eller någon annan programvara från Strusoft.
Som mer erfaren konstruktör kommer du att ha rollen i uppdragen som handläggare eller uppdragsledare, med det yttersta ansvaret i projektet.
Varför GHAB
GHAB består av drivna personer som tar stort ansvar för sina uppdrag. Vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till teknisk och personlig utveckling. Vi är det lilla företaget där vi har möjligheten att anpassa din roll efter dig och dina intressen och där du har möjlighet att göra skillnad.
Är du engagerad, nyfiken, ansvarstagande och vill vara med och långsiktigt utveckla GHAB? Då ser vi fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: simon.nilsson@ghab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ghab Arkitekter & Ingenjörer AB
(org.nr 556252-8736)
392 51 KALMAR Kontakt
Simon Nilsson simon.nilsson@ghab.se 0705367763 Jobbnummer
