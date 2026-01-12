Byggnadsingenjör
Bli del av något större.
Är du redo att ta din potential till nästa nivå och göra verklig skillnad inom Life Science, diagnostik och bioteknik?
På Cytiva, ett av Danahers 15 dotterbolag, räddar vårt arbete liv. Hos oss blir du del av en kultur som präglas av gemenskap och tillhörighet där ditt unika perspektiv spelar roll. Med hjälp av Danaher Business System omvandlar vi idéer till verkliga lösningar.
Att arbeta på Cytiva innebär att ligga i framkant av att utveckla nya sätt att förbättra människors hälsa. Våra kunder bedriver allt från grundläggande biologisk forskning till att utveckla innovativa vacciner, nya läkemedel och cell- och genterapier.
På Cytiva får du chansen att utvecklas tillsammans med oss och göra skillnad för människor världen över. Ta chansen att bli del av något större.
Läs mer om Danaher Business System som gör allt möjligt.
Vi söker nu efter vår nästa Byggnadsingenjör till Cytivas site i Uppsala. Rollen rapporterar till sitens fastighetschef och ingår i ett team tillsammans med 11 andra medarbetare som verkar för att sitens fastigheter kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Som byggnadsingenjör hos oss blir du en nyckelperson i att utveckla och underhålla våra fastigheter och produktionsanläggningar. Du kommer att arbeta nära projektledare, entreprenörer och interna intressenter för att säkerställa att våra byggprojekt uppfyller högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Planera, koordinera och följa upp parallella byggprojekt på siten från idé till färdigställande.
Säkerställa att projekt levereras enligt budget, tidsplan och gällande regelverk.
Bidra med teknisk expertis inom byggteknik och fastighetsunderhåll.
Bereda ombyggnationsärenden och kravställa byggnationsprojekt för fastighetsavdelningens räkning.
Vi söker dig som har:
Relevant ingenjörsutbildning inom bygg eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av projektledning och byggprocesser, gärna inom industriell miljö.
Erfarenhet från att läsa och tolka ritningar samt ta fram skisser på nya enklare konstruktionsdetaljer och lösningar.
Van användare av digitala verktyg för att hantera administration (t.ex Officepaketet, felsökning- och ritningssystem).
God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska samt vana att arbeta i tvärfunktionella team.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
Tidigare erfarenhet från medicinteknisk- eller läkemedelsindustri.
Erfarenhet av konstruktionsärenden, ombyggnation i befintliga fastigheter från varierande ålder är meriterande.
Vi ser gärna att du som söker denna roll känner igen dig i beskrivningen av en kommunikativ och lösningsorienterad person med högt säkerhetstänk. För att vara framgångsrik i denna roll är det viktigt att du trivs i en verksamhetsnära roll där du får spendera tid på byggplatsen för att kommunicera med utförare.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Patrik Larsson patrik.larsson@cytiva.com
