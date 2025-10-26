Byggnadsingenjör
2025-10-26
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Doer Bemanning AB
, Lund
, Jönköping
, Borås
, Linköping
eller i hela Sverige
Bakgrund
En projektgrupp arbetar med uppförandet av flera nya byggnader kopplat till en större industriell expansion. Projektet omfattar bland annat uppförandet av ett nytt produktionstorn samt en ny fabrik för tillverkning inom högspänningsområdet.Publiceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att bistå projektet med administrativa och ekonomiska uppgifter kopplade till byggprocessen. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Skapa och hantera inköpsordrar i interna system
Följa upp budget och kostnader
Hantera löpande fakturafrågor
Dokumentera och bevaka projektets besluts- och godkännandeprocesser
Följa upp inköp och underentreprenörer
Sammanställa logistikunderlag månadsvis
Bevaka ändrings- och tilläggsarbeten samt säkerställa komplett underlag
Följa upp tidplaner och betalningsplaner
Hantera avvikelser och upprätta protokoll
Ansvara för inskrivning av ny personal och entreprenörerKvalifikationer
Högskoleexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller motsvarande
Erfarenhet som projekt- eller entreprenadingenjör i större byggprojekt är meriterande
Analytisk och noggrann med god förmåga att ta egna initiativ
Positiv, strukturerad och lösningsorienterad personlighet
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: rekrytering@doerbemanning.se Omfattning
