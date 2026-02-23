Byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten / Administratörsjobb / Mariestad Visa alla administratörsjobb i Mariestad
2026-02-23
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten i Mariestad
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Kort om oss: Kulturmiljöenheten består av funktionen för kulturmiljöprövning och funktionen för kulturmiljöförvaltning och ingår som en av sex enheter i samhällsavdelningen. Kulturmiljöenheten har drygt 20 medarbetare med placering på kontoren i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
Vi söker nu en byggnadsantikvarie som skall arbeta med handläggning av kulturmiljöärenden med inriktning mot bebyggelse. Placeringsort i Mariestad i första hand, men hela länet kommer vara ditt arbetsfält. Även annan placeringsort kan vara aktuell. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
I arbetet som byggnadsantikvarie ingår bland annat att handlägga ärenden om kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen, tillstånds- och bidragsansökningar, att granska kommunal planläggning, att svara på remisser samt att lämna råd. Beroende av förutsättningar, kommer du även att kunna få arbeta med andra uppgifter. Ett aktuellt område rör beredskapsplanering inom kulturarv. I din vardag kommer du att ha kontakter med myndigheter, kommuner, företag, enskilda och andra verksamheter inom Länsstyrelsen.
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi använder oss också av digitala möten när så är lämpligt.KvalifikationerKvalifikationer
- Du har relevant akademisk utbildning inom kulturmiljövård med inriktning mot bebyggelse.
- Du har aktuell och relevant erfarenhet från handläggning av ärenden med inriktning mot bebyggelse från till exempel länsstyrelse, kommun, museum, konsultverksamhet eller annan organisation.
- Du har B-körkort.
Meriterande
- Aktuell erfarenhet från arbete med kyrkliga kulturminnen.
- Kunskap om det gröna kulturarvet.Dina personliga egenskaper
- Du har lätt att tänka utifrån helhet och sammanhang och kunna förklara det för andra i tal och skrift.
- Du har god förmåga att bemöta människor och skapa öppna och förtroendefulla kontakter internt och externt.
- Du är bra på att samarbeta och kommunicera med andra men kan även arbeta under eget ansvar med tilldelade uppgifter.
- Du är flexibel. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och arbetsuppgifter om så krävs.
- Du har förmåga att prioritera, hålla dig till satta tidsramar och komma till avslut med det du har påbörjat.
Sist men inte minst: du har en positiv grundinställning och öppet sinne gentemot andra i din omgivning. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-3522-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten Kontakt
Mats Hernklint, enhetschef 010-2244558(tom2026-02-27 Jobbnummer
9756485