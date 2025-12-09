Bygglovsingenjör
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Att söka tjänsten som bygglovsingenjör i Mullsjö kommun innebär en möjlighet att kombinera teknisk kompetens med ett aktivt bidrag till kommunens samhällsutveckling. Mullsjö är en växande och naturnära kommun där du får arbeta nära både medborgare och kollegor inom samhällsbyggnad. Här blir du en viktig del i arbetet med att skapa en trygg, hållbar och välplanerad bebyggelse. Med korta beslutsvägar, en god samarbetskultur och en arbetsmiljö som uppmuntrar utveckling erbjuder Mullsjö en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad - både i det dagliga arbetet och i kommunens långsiktiga utveckling.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
I rollen som bygglovsingenjör kommer du bland annat att:
* Handlägga ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, anmälningspliktiga åtgärder och strandskyddsdispenser.
* Granska ritningar och handlingar enligt plan- och bygglagen (PBL) samt andra relevanta regelverk.
* Genomföra tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
* Ge råd, information och service till privatpersoner, företag och myndigheter.
* Arbeta med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområden.
* Delta i arbetet med detaljplaneprocesser.
* Bidra i planering och utveckling av våra interna arbetsprocesser.
Arbetet är varierat och spänner över ett brett område. Du får stort eget ansvar och goda möjligheter att ta initiativ samtidigt som du alltid har stöd av dina kollegor.
Som bygglovsingenjör kommer du att arbeta nära engagerade och kompetenta medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen, såsom planarkitekter, fastighetsingenjörer och VA-enheten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på pågående projekt och inkomna ärenden, vilket ger en dynamisk och utvecklande vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning som arkitekt, byggnadsingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har du erfarenhet av handläggning av bygglov och bygginspektion inom kommunal verksamhet är det meriterande.
Du besitter goda kunskaper om plan- och bygglagen samt tillhörande föreskrifter och byggregler.
B-körkort är ett krav för tjänsten, liksom god IT-vana inom för rollen relevanta system och verktyg.
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trygg i mötet med människor. I rollen kommer du att ha nära kontakt med både invånare och företagare, vilket ställer krav på din förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt och professionellt.
Som person är du prestigelös och bemöter andra med förståelse, respekt och lyhördhet. Ditt arbetssätt präglas av struktur, god planeringsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i skrift och kan anpassa dina texter efter mottagare och sammanhang.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare stora nog att erbjuda goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter, men tillräckligt små för att hålla nära samarbeten, delaktighet och inflytande levande i vardagen. Med fokus på vårt uppdrag att skapa samhällsnytta ger vi utrymme för både ansvarstagande och kreativitet.
Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt. Vi ser fram emot din ansökan och genomför intervjuer löpande.
