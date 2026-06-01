Byggledare vägmarkering
Randstad AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-06-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Är du redo att ta nästa steg i karriären och använda din spetskompetens för att säkra högsta kvalitet inom drift- och vägunderhållsarbete?
Ramboll söker nu en engagerad byggledare som vill bli en nyckelperson i vårt kompetenta team på cirka tio personer i Göteborgsområdet. Om du har tidigare erfarenhet av utsättning och vill utvecklas i en grupp som verkligen brinner för sitt arbete är det här den perfekta rollen för dig. Som byggledare hos oss blir du en viktig del av Road Survey Technology (RST) -Nordens ledande konsult inom vägunderhåll.
Vi erbjuder ett fritt och varierande arbete där ditt ordningssinne och din starka drivkraft värdesätts högt, samtidigt som du får stora möjligheter att planera din egen tid. I din vardag kommer du att arbeta i ett tätt och givande samarbete med Trafikverkets projektledare samt deras anlitade entreprenörer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter sträcker sig från att utföra noggranna åtgärdsinventeringar och arbeta i Trafikverkets system LINA, till att sköta utsättning och prickning samt aktivt delta i möten, uppföljningar och kontroller.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är bosatt i eller i närheten av Göteborg och att du är en lösningsorienterad person med ett genuint teknikintresse. Eftersom det rör sig om ett dynamiskt säsongsarbete där både kvälls- och nattjobb ingår i tjänsten, är det viktigt att du är flexibel med dina arbetstider. Du har god datorvana, en stark planeringsförmåga och är van vid att ta ett stort eget ansvar för dina uppdrag. Dessutom har du en utmärkt kommunikationsförmåga och ett engagemang som smittar av sig, vilket gör dig till den stabila länk vi söker mellan myndighet och entreprenör.
Välkommen med din ansökan till ett team där du verkligen kan göra skillnad på vägarna!
Sista dag att ansöka är 2026-06-17.
För information: Rekryteringen sker i samband med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simona Möller via e-post: simona.moller@randstad.se
Ansvarsområden
Utföra åtgärdsinventering
Arbeta i Trafikverkets system LINA
Utsättning/Prickning
Delta i möten med Trafikverket och entreprenör
Uppföljning och kontroller Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet av arbete inom vägmarkeringsbranschen
Erfarenhet av utsättning med prickbil
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
B-körkort Om företaget
Ramboll Sweden AB
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/621367e5-ddc5-4e9c-bda4-1826d04d3238
Vädursgatan 6 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramboll Sweden AB Jobbnummer
9940456