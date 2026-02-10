Byggledare Vägmarkering
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Göteborg
, Trollhättan
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker dig som vill använda din kompetens för att säkerställa hög kvalitet inom drift- och vägunderhållsarbete. Om du har tidigare erfarenhet av utsättning och vill utvecklas i en engagerad grupp som brinner för sitt arbete, då är detta rollen för dig.
Om rollen
Som byggledare hos oss blir du en viktig del av Road Survey Technology (RST) - Nordens ledande aktör inom vägunderhåll. Du kommer att vara en del av ett kompetent team på cirka 10 personer och ansvara för byggledningen inom området Fyrbodal. Arbetet sker i tätt samarbete med Trafikverkets projektledare samt av dessa anlitad entreprenör. Du bör vara bosatt någonstans mellan Göteborg och Karlstad.
Vad vi erbjuder:
Ett fritt och varierande arbete där du kan använda dig av dina tidigare erfarenheter med utsättning
En arbetsmiljö där ditt ordningssinne och drivkraft värdesätts
Ett arbete som du har möjlighet att planera själv i stor utsträckning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra åtgärdsinventering
Arbeta i Trafikverkets system LINA
Utsättning
Delta i möten med Trafikverket och entreprenören
Uppföljning och kontroller
Är du den vi söker?
För att lyckas i den här rollen krävs:
Minst två års erfarenhet av arbete inom branschen
Kan hantera och utföra utsättning med prickbil
Flexibel, kan jobba kväll och natt
God kommunikationsförmåga och ett stort engagemang för ditt arbete
God planeringsförmåga och vana att ta ansvar för dina uppdrag
Datorvana
Vet vad ett säsongsarbete innebär
Lösningsorienterad
B-körkort (ett krav)
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV.
Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under pågående annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
402 27 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9735406