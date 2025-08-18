Byggledare väg
2025-08-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
, Lidköping
, Göteborg
, Mölndal
, Borås
Vi söker byggledare väg till potentiellt mångårigt uppdrag hos Trafikverket, med stationering i Trollhättan.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsuppgifter
Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll, Distrikt Väst enheten Väg Norra har behov av byggledning av drift- och underhållskontrakt samt mindre projekteringar i Fyrbodal. Byggledaren ansvarar för att leda och samordna tilldelat område/entreprenad i samverkan med entreprenör och under ledning av beställarens projektledare. Kontrollera att entreprenaden planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.
Byggledaren utför uppföljning av entreprenaden enligt överenskommet kontrollprogram och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för tilldelat område, entreprenad och/eller teknik och är beställarens representant på byggarbetsplatsen. Byggledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sitt delområde samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade entreprenadarbeten avseende ekonomi, tid, kvalitet och miljö.
Med teknikområde avses det kompetensområde som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Byggledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer. Trafikverkets styrande föreskrifter och standarder ska tillämpas. Stödjande dokument såsom handböcker ska användas som vägledning för de olika projektskedena.
En byggledares arbetsuppgifter kan innefatta, men är inte begränsade till, nedanstående: * Uppföljning av leveranskvalitet genom att följa upp entreprenörens kvalitetsplan och egenkontroll. Kontrollera entreprenörens verifikat. * Upprätta samt följa upp egenkontrollplan utifrån kontraktshandlingar gentemot entreprenören. * Kontrollera och säkerställa att entreprenören lämnar i kontraktet föreskriven dokumentation samt att denna till såväl innehåll som form uppfyller ställda krav. * Utföra syner av arbetsområdet och protokollföra dessa. * Följa upp entreprenörens dagbok minst 1 gång/vecka samt föra dagbok över eget arbete. * Genomföra stickprov på entreprenörens uppmätning och mängdberäkning. * Bereda beslutsunderlag för i kontraktet specificerade mängd- och kostnadsregleringar samt bereda beslutsunderlag för ÄTA-arbeten etc. * Granska och godkänna verifikat som underlag för entreprenörens fakturering. * Genomföra slutbesiktningar. * För beställarens räkning utföra besiktning som biträdande besiktningsman av väl avgränsade delar i BAS-kontrakt. * Biträda, bereda och hantera kontakter på projektledarens uppdrag med särskild inriktning mot kontakter som berör genomförandeskedet såsom ledningsägare, miljöförvaltning, Länsstyrelse, kommuner, boende etc. * Granska arbetsberedningar innan arbete påbörjas. * Genomföra löpande tillsyn av entreprenadarbetena. * Förberedelser inför etablering och uppstart av kontrakt rörande drift- och underhåll vägkontrakt. * Förberedelse, genomförande och dokumentation av olika former av tilläggsbeställningar till kontrakt rörande drift- och underhåll vägkontrakt.
Krav (OBS, obligatoriska)
d. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. Uppdragsspecifika krav f. Minst 7 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion inom vägunderhållsverksamhet. (Vägunderhållsverksamhet definieras som underhåll av broar, gator och vägar åt statliga och kommunala väghållare, där även vinterarbeten förekommit. Underhåll av mark-, gatu-, väg-, bro- och beläggningsarbeten får inbegripas.) g. Arbetserfarenhet från minst 1 uppdrag inom mark/vägprojekt med >50 MSEK i total omsättning. h. Arbetserfarenhet från minst 2 uppdrag där följande arbetsmoment utförts med gott resultat: Avvattningsåtgärder där VA-system inkluderas samt allmänna vattentjänster Bärighetshöjande åtgärder Markägarkontakt Entreprenad på skyddsklassad väg med förbipasserande trafik i. Genomgången utbildning BAS-P och BAS-U med godkänt resultat. (Komplettering med intyg senast 2025-11-30 accepteras om skriftlig bekräftelse lämnas om att utbildningen kommer bekostas och genomföras.) j. Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst steg 3.0. k. Arbetserfarenhet inom IT-baserade förvaltningssystem enligt TDOK 2019:0210. l. Minst 1 års erfarenhet av geodetisk mätutrustning eller likvärdig erfarenhet. m. Arbetserfarenhet inom bitumenbundna beläggningsåtgärder
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
