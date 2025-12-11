Byggledare till Östersund
Gillar du att ha många kontakter samtidigt som du är en problemlösare av rang? Eltel växer och vill ha med dig på resan! Vi söker en Byggledare till vårt team i Östersund som både har ett öga för detaljer i arbetsledning och förståelse för projektens ekonomiska aspekter.
Vad är mina arbetsuppgifter?
Som byggledare har du en central roll som länk mellan underleverantörer, tekniker och administrativ personal. Du ansvarar för att projekt genomförs enligt fastställd tidplan, budget och kvalitetskrav samt att resurser används effektivt.
Exempel på arbetsuppgifter:
-
Ekonomistyrning: Följ upp projektens budget, hantera kostnader och optimera resursanvändning.
-
Granska och säkerställa att rätt underlag produceras för respektive arbetsorder.
-
Kontrollera utfört arbete på plats och sammanställa samt rapportera till projektören.
-
Säkerställa att byggprocessen följer tekniska specifikationer, tidplan och att material finns tillgängligt.
-
Arbetsledning: Samordna och leda team, planera arbetsinsatser och hantera avvikelser under projektets gång.
-
Upprätthålla och samordna kommunikationen mellan teammedlemmar, entreprenörer, leverantörer och kommun.
-
Hantera, dokumentera och följa upp ÄTA.
Detta är en nyinrättad roll till teamet i Östersund, vilket innebär att du kommer få vara med och forma rollen.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Totalt är vi cirka 20 kollegor på kontoret med stor teknisk bredd. Vi har en arbetskultur där alla hjälper varandra. I din roll rapporterar du till Teamledaren Fredrik. Här erbjuds du ett lyhört, tydligt och närvarande ledarskap som tror på frihet under ansvar.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
För att lyckas i denna roll tror vi att du:
- har erfarenhet från schakt- och/eller fiberentreprenad
- har B-körkort för manuell växellåda.
- behärskar svenska och engelska i tal och skrift obehindrat
Meriterande:
- Kunskaper inom AB04, ABT06 och ABU07
- Kunskaper inom Lean production
- Erfarenhet från strukturerat förbättringsarbete
- BE-körkort
Som person är du relationsskapande och strukturerad. Du är tydlig och rak i din kommunikation då du kommer ha kontakt med många människor. Du är stresstålig och kan hantera pressade situationer med lugn och beslutsamhet, samtidigt som du är lösningsorientrad och hittar bästa lösningar i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker tidig vår eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker efter årsskiftet. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status). Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därför är godkänd säkerhetsprövning även ett krav för anställning.
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Om du har frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik på fredrik.ostman@eltelnetworks.se
. Om du har frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
