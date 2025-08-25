Byggledare Signalteknik
Trafikverket / Byggjobb / Växjö Visa alla byggjobb i Växjö
2025-08-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Vetlanda
, Olofström
eller i hela Sverige
Som Byggledare Signalteknik på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Byggledare SignalteknikPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som byggledare inom teknikskrået signalteknik på Trafikverket bistår du din projektgrupp och kollegor med teknikkompetens, produktionsplanering tillsammans med en god förståelse för hur teknikerna påverkar varandra i ett projekt. Du driver din teknikgren framåt genom projektets samtliga faser från planering till genomförande och hanterar självständigt frågor i både projektering och utförande, presenterar lösningsförslag i projektgruppen och återkopplar beslut till leverantör. Frågeställningar berör olika ställverkstyper, dialog med leverantör av hård- och mjukvara, projektering, produktion och genomförande av ibruktagning samt ställverksbyte.
I produktionsskedet är du närvarande på arbetsplatsen och kan snabbt stötta entreprenören i oklara situationer.
I denna tjänst arbetar du främst i södra Sverige och resor inom regionen är vanligt förekommande.
Du kontrollerar kvalitet på leveranser inom din teknik, både utformning, tekniska lösningsförslag från projektör, kalkyl, färdig bygghandling och färdig anläggning. Du säkerställer att anläggningen utformas enligt rådande krav och regelverk där både funktion, arbetsmiljö, miljö och ekonomi beaktas. Du följer även upp leverantörens framdrift och stämmer av med tid- och kostnadsplan. Du har kunskap och säkerhetsprocesser och deltar vid inkoppling, besiktning mm.
I din roll kommer du att tillhöra en enhet med projektledare och projektingenjörer för att ha en nära koppling till projektledningen. Som byggledare kommer du i första hand vara knuten till ett projektteam som gemensamt driver ett flertal järnvägsprojekt framåt från planering till färdig anläggning och trafikpåsläpp. Din kompetens kommer kunna nyttjas till fler projekt i regionen för att påverka våra val i tidigt skede och hjälpa oss med bra beslut under projektets gång. Allt för att nå ett bra resultat tillsammans.
Övrig information
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
Det här är en nyckelroll för projektens framdrift och för att lyckas i den behöver du vara självgående och drivande. För att skapa lönsamhet och effektivitet i projekten krävs ett affärsmässigt förhållningssätt samt god problemlösningsförmåga. Du kommer att ha många kontakter både inom och utanför Trafikverket varför det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer samt att du i din kommunikation är tydlig och anpassar dig till omgivningens behov och förutsättningar.
Vi söker dig som
har flerårig aktuell praktisk erfarenhet ute i fält i järnvägsprojekt i rollen som byggledare, projekt-/arbetsledare eller likvärdig roll inom järnvägsprojekt
har aktuell kunskap om AB/ABT, AMA och tekniska beskrivningar inom järnvägsprojekt
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har kunskap om signalanläggningens system; olika ställverkstyper, signalering, ut- och inne-delar, programvara
har gått Grundkurs Signaltekniker BSG1 eller motsvarande
har utbildning avseende Ställverk 59
Det är meriterande om du
kan planering och hantering av trafikverksspecifikt material; specifikationer och förbeställningar
har behörighet som TSM och SoS-ledare/-planerare
har erfarenhet av Trafikverkets förvaltande system (BIS, Bessy, Ofelia, ProjectWise mm)
innehar eller har haft Sisä-behörighet
har varit delaktig i ställverksbyte
har varit delaktig vid ibruktagning av ny- eller ombyggnation av ställverk
har förståelse för arbete med leverantörer av material, mjukvara och hårdvaraSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2025:188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Lovisa Bjarting 0101231311 Jobbnummer
9474847