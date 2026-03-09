Byggledare med inriktning transmission
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
, Sollefteå
, Sundsvall
, Norrtälje
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som Byggledare med inriktning transmission erbjuds du ett av Sveriges viktigaste jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Våra kontroller är uppdelade i två olika kompetensområden; transmission samt mark/fundament. Vi arbetar primärt med att kontrollera entreprenörens arbete på byggarbetsplatsen och säkerställa att luftledningar byggs enligt våra rådande riktlinjer samt utifrån avtalat kontrakt. Arbetet utförs främst ute i fält och på projektens platskontor men även på Svenska kraftnäts kontor.
Som byggledare ansvarar du primärt för projekt i byggfas, parallellt förekommer det även att du granskar handlingar i andra projekt i tidigare faser. Din vardag består bland annat av att:
• Säkerställa att byggprojektet kan genomföras så smidigt som möjligt i samband med projekteringens slutfas.
• Granska tekniska handlingar i upphandlingsdokument inför utskick och efter avtalat kontrakt med entreprenör granskar du upprättade arbetsberedningar. Vidare under entreprenaden granskar du även annan typ av teknisk dokumentation som entreprenör levererar.
• Agera bollplank till entreprenören och diskutera lösningar på tekniska frågeställningar samt förankra dessa internt och med projektör.
• Vara Svenska kraftnäts representant i fält där du säkerställer att arbetet utförs enligt avtalade kontrollshandlingar. Detta görs bland annat genom granskning och uppföljning av entreprenörens egenkontroller.
Vidare förekommer det att du ansvarar för teknikmöten. Du bistår projektledaren vid ÄTA-hantering och du biträder densamme vid byggmöten. Tjänsten innefattar utförande av byggkontroller i fält samt koordinerande av byggkontrollorganisationen i större projekt.
I rollen som byggledare blir du en del av en av våra två växande enheter för Byggledning & Byggkontroll. Enheterna består idag av totalt cirka 25 medarbetare (12 anställda och övriga konsulter) där några är landets mest erfarna inom byggledning av kraftledningar. Enheterna har en geografisk uppdelning i Nord respektive Syd där din stationeringsort till stor del avgör vilken av de två enheterna du kommer att tillhöra. Enheterna ansvarar för byggkontrollfunktionen vid om- och nybyggnation av luftledningar.
Du erbjuds stora möjligheter att utvecklas på enheten och tillsammans med dina medarbetare bidrar ni till den gröna omställningen i Sverige.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som samarbetar bra tillsammans med andra eftersom rollen innefattar många kontaktytor. Du bidrar till nytänkande och kommer med idéer hur arbetet kan utföras. Vidare kännetecknas du av att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och du inser vikten av att hantera olika slags situationer på ett konstruktivt sätt för att arbetet ska kunna fortsätta enligt plan även vid motgångar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har examen som YH-ingenjör, högskoleingenjör inom bygg, elkraft, väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller annan för tjänsten relevant utbildning. Alternativt har du motsvarande kompetens som förvärvats genom arbetslivserfarenhet eller på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Vidare har du:
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom transmission/luftledning; byggledning/byggkontroll/besiktning/byggnation av luftledningar 130 kV eller högre. (Denna erfarenhet avser kunskap om luftledningars uppbyggnad, komponenter och byggprocessen, exempelvis stolpmontage, stolpresning, lindragning, jordning, linjekomponenter).
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med AB 04, ABT 06 och/eller AMA.
• God vana av byggledning/byggkontroll/besiktning/byggnation av luftledningar 220 kV eller högre.
Bra att veta
• Tjänsten riktar sig till sökanden runt om i Sverige och placeringsort kan då bli Sundbyberg/Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Sollefteå eller Västerås. Hemstationering kan komma att bli aktuellt beroende på din bostadsort, denna bedömning görs i samråd med din närmaste chef.
• Resor innefattar en stor del av tjänsten, Svenska kraftnät eftersträvar att placera medarbetare i projekt så nära hemmet som möjligt, man bör dock räkna med några övernattningar per vecka i perioder.
• Det finns möjlighet till distansarbete de dagar byggledaren inte är ute i fält/på fältkontor i projekten. #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 8 april 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Linn Adolfsson 010-489 2762. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anna Setterberg, 08 764 25 83. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät
Arbetsgivare Svenska Kraftnät
