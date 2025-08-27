Byggledare mark & ledningar
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en byggledare inom mark och ledningar för projekt hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Kistagrenen genomförs i programform. Som program omfattar det ett antal projekt som tillsammans levererar olika nyttor till ägare och resenärer. Programmet levererar flera trafikstarter och lämnar över en färdig anläggning inkl. dokumentation och ev. serviceavtal för installationer. Programledningen tar fram styrande och stödjande programplaner och -rutiner som gäller för samtliga ingåendeprojekt. Programledningen styr och koordinerar mellan de olika genomförandeprojekt som ingår i programmet. Inom programmet finns följande projekt:
Bromma-Ursvik, ansvarar för delar av mark och anläggning, all BEST på sträckan till Hållplats Ursviks torg
Ursvik-Helenelund, ansvar för mark och anläggning till Kista samt alla BEST-arbeten fram till Helenelund
Helenelund, ansvarar för mark och anläggning i Helenelund samt ny vägport under E4:an
Signal, ansvarar för signalsystemets utformning på hela sträckan Kistagrenen ska bidra till:
Ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen
En ekonomiskt effektiv trafik
Spårvägens stadsmässighet har prioriterats vid utformning och gestaltning. Arbetsuppgifter Arbeta gemensamt med projektledare med produktionsplanering av komplexa ledningsomläggningar i stadsmiljö.
Bistå i framtagandet av förfrågningsunderlag, granska och lämna synpunkter ur ett produktionsperspektiv.
Vara behjälplig vid platsbesök och under fråga/svar-period.
Delta i arbetet med granskning och utvärdering av anbud samt eventuella förhandlingar och kontraktsskrivning.
Aktivt följa upp och rapportera byggentreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet.
Arbeta gemensamt med projektledare med samordning med sidoentreprenader och angränsande delprojekt.
Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten samt avdrag (ÄTA) utifrån kontrakt och dokumentera dessa, rapporterar dessa kontinuerligt till projektledaren.
Ansvara för och samordna granskning av entreprenörens mängdunderlag till ekonomimöten.
Leda och protokollföra byggmöten utifrån överenskommen agenda.
Stödja entreprenörens arbete med att ta fram arbetsplaner, tidplaner och detaljerade veckoplaner och kommunicera dessa till angränsande verksamhet och intressenter.
Följa upp entreprenörens egenkontroll och att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, regler och krav samt efter framtagna handlingar
Fatta för projektet erforderliga beslut utifrån mandat.
Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning till Trafikavdelningen.
Representera myndigheten och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom ledningsägare, myndigheter, leverantörer och entreprenörer.
Rapportera till Projektledaren samt koordinera sig mot övriga i projektet.
Delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift.
Krav (OBS, obligatoriska)
Konsulten ska ha minst tio års sammanlagd arbetslivserfarenhet i ledande befattning som arbetsledare,byggledare, produktionsledare inom Mark /anläggning /väg/ järnväg där arbete med produktions- och tidplanering ingått." Konsulten ska ha arbetat med minst tre stora infrastrukturprojekt/program med en övergripande projekt/programbudget om minst 150 miljonerSEK. Konsulten ska ha minst fem års arbetslivserfarenhet av arbete inom beställarorganisation i komunal, regional eller statlig myndighet Konsulten ska ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete som arbetsledare/ byggledare/projektledare/ i uppdrag med samordningsansvar för komplexa ledningsomläggningar med flera ledningsägare under minst 5 år. Konsulten ska ha god och dokumenterad kunskap om AMA och MER. Med referens till utbildning genomförd de senast 5 åren. Samt ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med AMA- och MER Anläggning i minst ett uppdrag större än 150 Mkr.
Meriterande
Dokumenterad arbetslivserfarenhet från komplexa ledningsarbeten i stadsmiljö med en kontraktsumma om minst 100 miljoner SEK. Beskriv hur kravet uppfylls i kolumn D samt referera till uppdrag i CV för att anbud skall kunna ges poäng. Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9479394