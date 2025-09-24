Byggledare Mark/Ledningar till program Västlänken
Om projektet
Västlänken är en ny åtta kilometer lång järnvägsförbindelse under centrala Göteborg som byggs för att ge pendel- och regiontåg en snabb genomfart genom staden. Projektet avlastar Centralstationen, förbättrar kollektivtrafiken och knyter samman arbetsmarknadsregionen i hela Västsverige.
Inom Västlänken ingår delprojekt Haga, där en ny underjordisk station byggs cirka 25-35 meter under mark med tre uppgångar - mot Pustervik, Alléstråket och Handelshögskolan. Här anläggs en dubbelspårstunnel som till största delen drivs i berg men också omfattar kortare betongkonstruktioner i jord och lera, bland annat vid Rosenlund där tunneln passerar under kanalen och Södra Allén.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att leda och följa upp arbetet inom Mark/Ledningar i Västlänken. Du säkerställer att entreprenörerna följer kontraktskrav för arbetsmiljö, teknik, omgivningsmiljö och trafiksäkerhet samt ansvarar för teknisk och tidsmässig samordning med ledningsägare. Rollen innebär också att du överför kunskap till Trafikverkets anställda och vid behov stöttar andra projekt inom programmet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra platskontroller, byggledarsyner och stickprov av entreprenörens egenkontroller för att säkerställa att produktionen följer bygghandlingar och tekniska specifikationer (med stöd av Field Maps).
Föra byggledardagbok, följa upp entreprenörens produktionsdagbok och kostnadsmedvetet kontrollera produktionen.
Granska fakturaunderlag inför månadsreglering, föra dialog med entreprenören och avrapportera anmärkningar vid månatliga statusmöten.
Hålla produktionsledaren informerad om framdrift samt bistå produktions- och projektledare med underlag för underrättelser och kostnadsbedömningar.
Medverka vid granskning av kontrollplaner, arbetsberedningar och ETS:er samt delta i avvikelse- och riskhanteringsarbete, bygg-, teknik- och planeringsmöten.
Kompetenser
Minst 6 års arbetserfarenhet som byggledare/arbetsledare eller motsvarande inom mark/ledningar (verifieras med CV)
Ska ha varit byggledare/arbetsledare eller motsvarande i minst ett stort anläggningsprojekt med högteknisk komplexitet i innerstadsmiljö, med minst >300 MSEK i total omsättning, erfarenheten ska ej vara äldre än fem år räknat från sista anbudsdag (verifieras med referensprojekt)
Ska ha goda kunskaper i Office-paketet (verifieras med CV)
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 1 november 2025 - 31 oktober 2027, med option till ett 1+1+1+1.
Omfattning: 100 %
Plats: Göteborg
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
