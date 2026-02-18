Bygg framtidens inköpskvalitet
Saab AB / Civilingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskoga
2026-02-18
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi växer - ordentligt. Och nu behöver vi bli fler. På Saab Dynamics i Karlskoga söker vi flera Supplier Quality Managers (SQM) som vill vara med och stärka vårt kvalitetsarbete i en tid av spännande utveckling. Oavsett om du är i början av din karriär inom leverantörskvalitet eller har lång erfarenhet och vill ta en mer övergripande roll vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Din roll
Som SQM är du länken mellan våra leverantörer, produktion och inköp. Du arbetar med att säkra rätt kvalitet i rätt tid och bidrar till att utveckla både arbetssätt och samarbeten. Rollen kan anpassas utifrån din erfarenhet och styrkor. Du kan exempelvis arbeta med:
* Leverantörsutveckling och revisioner
* Avvikelsehantering och rotorsaksanalyser
* Förbättringsarbete och proaktiva kvalitetsinsatser
* Analys och uppföljning av leverantörsprestanda
* Att bygga upp strukturer och arbetssätt i en växande organisationPubliceringsdatum2026-02-18Profil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad och som trivs med att samarbeta. Du gillar att förstå helheten men kan också gå ner i detaljer när det behövs.
Har du erfarenhet av leverantörskvalitet, kvalitetsarbete eller produktion är det meriterande. För mer seniora roller ser vi gärna att du har god kunskap inom inköpskvalitet och kvalitetssystem.
Kunskap om exempelvis ISO 9001/14001, PPAP, MSA eller ritningsläsning är meriterande men vi letar efter potential och driv, inte en perfekt kravlista.
Oavsett om du har byggt din kompetens genom studier eller genom praktisk erfarenhet vill vi gärna höra hur du kan bidra till vårt kvalitetsarbete. Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar vad som driver dig och hur din erfarenhet och kompetens kan göra skillnad hos oss. Vi är nyfikna på vad just du kan tillföra vårt team.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9749009