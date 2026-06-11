BVC-sköterska Capio Vårdcentral Landskrona
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral och BVC i Landskrona! Hos oss arbetar vi med en personlig och professionell vård för alla barn och familjer. Då BVC är en del av vårdcentralen kommer du hitta en sammansvetsad personalgrupp med bred kompetens och många års erfarenhet av primärvård. Vi är ca 40 kollegor som tillsammans gör skillnad för våra patienter – varje dag, genom hela livet.
Här finns det mesta under samma tak: barnavårdscentral, läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, äldremottagning, kuratorer, fysioterapeut, dietist och arbetsterapeut.
Vi gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på jobbet – och vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng
Din roll
BVC-sjuksköterska med erfarenhet, som tycker om att samarbeta och har en tro på att lärande ska vara en del av vardagen? Då har vi jobbet för dig!
I uppdraget ingår sedvanliga uppgifter för BVC såsom utvecklingsbedömning, vaccinationer, hembesök, läkarmottagning, föräldrastöd och föräldragrupper.
Du arbetar självständigt, vilket betyder att du får fatta egna beslut och göra egna bedömningar – men du har alltid ett team i ryggen som hejar på dig.
Om dig
Du är specialiserad barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och kan tänka dig att kombinera tjänsten med arbete på vårdcentralen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där barn och familj alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas! Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Nätverk inom BVC
Friskvårdsbidrag
Frukost varje dag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Vi börjar alltid med sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte för länge – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892074-2047931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Eriksgatan 108 (visa karta
)
261 33 LANDSKRONA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9959148