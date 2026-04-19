BVC Sjuksköterska
2026-04-19
Publiceringsdatum2026-04-19Om företaget
Vital Vårdcentral Rosengård är en privat vårdcentral som drivs på uppdrag av Region Skåne. Vårt mål är att kombinera professionalism och engagemang för att erbjuda högkvalitativ vård i en modern och välutrustad miljö.
Vi sätter patientupplevelsen i fokus, där varje individ bemöts med respekt, förståelse och omtanke av vårt dedikerade team. Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och strävar efter att skapa en trygg och tillgänglig vård för våra patienter.
Barnhälsovården är en viktig och nystartad del av vår verksamhet, där vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att främja barns hälsa och utvecklingOm tjänsten
Vi söker en barnsjuksköterska till vår nystartad BVC-verksamhet. Tjänsten är en deltidsanställning med goda möjligheter till utveckling över tid.
Arbetsuppgifterna innefattar sedvanligt arbete inom barnhälsovård, såsom:
Hälsokontroller och uppföljning av barns utveckling
Vaccinationer enligt barnvaccinationsprogrammet
Föräldrastöd och rådgivning
Samarbete med övriga professioner inom vårdcentralen
Du kommer att vara en viktig del i att utveckla och stärka vår BVC-verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnsjuksköterska. Erfarenhet av arbete inom BVC är ett krav.
Du har ett gott bemötande, är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett genuint intresse för barnhälsovård och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både barn och föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En fast deltidsanställning
Konkurrenskraftig lön och goda anställningsvillkor
Möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet
Ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat
Flexibla arbetstider och god balans mellan arbete och privatliv
Friskvårdsbidrag samt frukost och fikaSå ansöker du
Skicka gärna ditt CV och personliga brev till oss via e-post på: jobb@vitalvardcentral.se
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig som en viktig del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@vitalvardcentral.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BVC sjuksköterska".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vital Hälsa Rosengård AB
(org.nr 559413-6490)
Wachtmeisters väg 13 (visa karta
)
213 73 MALMÖ Arbetsplats
Vital Vårdcentral Rosengård
