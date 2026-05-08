Buying & Product assistant
New Terms AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-05-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Terms AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Buying & Product Assistant till vår kund
Är du strukturerad, noggrann och har ett genuint intresse för textil och produktutveckling? Vi söker nu en Buying & Product Assistant till ett konsultuppdrag hos ett ledande nordiskt barnklädesbolag med starka varumärken och internationell räckvidd.
Om du trivs med en mix av produkthantering, leverantörskommunikation och administrativ struktur - kan detta vara uppdraget för dig.
Om uppdraget
Vår kund är ett ledande bolag inom premium barnmode och livsstil med verksamhet på flera europeiska marknader. Bolaget utvecklar egna varumärken med fokus på skandinavisk design, hållbarhet och kvalitet.
Som Buying & Product Assistant spelar du en nyckelroll i produktutvecklings- och sourcingprocessen. Du arbetar nära produktchefer, mönsterkonstruktörer, CSR-avdelningen och internationella leverantörer för att säkerställa korrekta samples, leveranser i tid och smidiga administrativa processer från koncept till färdig produktion.
Du rapporterar till Head of Proprietary Brands och ingår i ett produktteam med högt tempo och tydliga ambitioner.
Ansvarsområden
Produktutveckling & samples: Mäta och granska samples, lab dips, strike-offs och trims för att säkerställa att de matchar specifikationer. Stödja samplegodkännandeprocessen och följa upp ledtider genom olika utvecklingsstadier.
Leverantörskommunikation: Hantera daglig kommunikation och uppföljning med internationella fabriker och leverantörer.
Tech packs & administration: Uppdatera, underhålla och justera tech packs inklusive skisser, etiketter, förpackningar och manualer. Hantera orderadministration, masterdata och artikelregistrering i system.
Hållbarhet & KPI-uppföljning: Följa upp certifikat, hållbarhetsdokumentation och inspektionsrapporter tillsammans med CSR-ansvarig. Bevaka nyckel-KPI:er som leveransprecision, godkännandetider för samples och kostnadsavvikelser.
Vi söker dig som
Är strukturerad, detaljorienterad och trivs med att hantera flera deadlines parallellt. Du kommunicerar obehindrat med internationella leverantörer, tar ansvar för din leverans och bidrar till ett välfungerande team med hög kvalitet i allt du gör.
Krav och kvalifikationer
Utbildningsbakgrund inom textil, klädteknik, produktutveckling eller liknande
God kompetens i Excel (datahantering, formler, struktur)
Goda kunskaper i Adobe Illustrator och förmåga att arbeta med skisser, tech packs och etiketter
Starka organisatoriska färdigheter och hög uppmärksamhet på detaljer
Förmåga att hantera flera tidplaner och uppgifter i ett högt tempo
Goda kommunikationsfärdigheter och van vid arbete med internationella leverantörer
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av ERP- eller PDM/PLM-system
Kunskaper i kinesiska
Erfarenhet från barnkläder eller ytterkläder
Plats och omfattning
Uppdraget är baserat i Stockholm. Omfattning och startdatum enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-05-08Så ansöker du
För att söka uppdrag via Jappa behöver du skapa en konsultprofil på plattformen och skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din profil även synlig för andra uppdragsgivare som söker digitala, e-commerce- och kommersiella konsulter.
Avsätt 10-15 minuter för att skapa din profil och bli aktuell för kommande uppdrag.
Om Jappa
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom e-handel och tech - allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901396