Butikstjänst bygghandel Stockholm - Svenska Storesupport Bemanning AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB

Svenska Storesupport Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14Brinner du för service och vill göra det lilla extra i varje kundmöte? Trivs du med flexibla arbetstider och att arbeta kvällstid?Storesupport söker nu efter butik/lager personal för deltidstjänst på kvällstid under hela sommaren. Vi letar efter 10-15 jobbhungriga personer som passar in på nedanstående profil. Uppdraget finns nu hos en välkänd kund inom bygghandeln där du kommer vara med att starta igång en ny spännande tid tillsammans med ett helt nytt gäng.2021-04-14Arbetsuppgifterna består bland annat av:Bemanning och hantering av kassaVaruplockService till kunder som kommer in i butik/lagerProaktivt butiks- och lagerarbete, ha blicken för vad som behöver görasTruckkörning (Meriterande med truckkörkort, vid behov kan kunden tillgodose utbildning)Vår kund är belägen ca. 20-30 minuter från centrala Stockholm om du åker kommunalt. Vi letar efter dig som kan jobba 2-5 kvällar i veckan, inklusive helger, arbetstiderna kommer i huvudsak gälla pass mellan 18 till 23. Även varierande arbetstider förekommer, främst under lördagar och söndagar.Vad erbjuder vi dig?Omväxlande och utvecklande arbete med stort eget ansvarTrygg anställning med kollektivavtal och garantilönMöjlighet till framtida anställning i våra kunds butikerMöjlighet till att få praktisera din kreativa ådra till olika arbetsuppgifterMöjlighet till kompetensutveckling inom bygghandelnPersonliga egenskaper samt tidigare erfarenhetI rollen vill vi att du visar engagemang, arbetsvilja och initiativförmåga. Du har en känsla för att arbeta proaktivt och du är inte den som sitter stilla utan trivs bäst när det finns möjlighet till stort eget ansvar. Du har en förmåga att identifiera vad som behöver göras och du drivs av att göra det lilla extra så att butiken är i topptrim för dina kunder.Tidigare erfarenhet består utav arbete i butik och/eller lager, där kundmötet är centralt. Du ska vara bekväm att arbeta i team då vi vill att just teamkänslan ska finnas hos alla under varje arbetspass. Genom erat samarbete ska butikens kunder få en optimal köpupplevelse.Extra meriterande är det också om du har erfarenhet från bygghandeln sedan tidigare och/eller har en viss produktkännedom införskaffad på annat sätt. Även truckvana och innehavande av truckkörkort är en fördel. (Minimikrav på mopedkörkort behövs för rollen).Krav för arbetet är dock att du har fyllt 18 år!Låter detta som något för dig? Är du redo att axla en ny utmaning och komma in i rollen under spännande förändringstider? Ansök redan i dag!Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Vi är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Storesupport ingår i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. www.storesupport.se Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Är du intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 08-448 07 00.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning från juni till augusti med möjlighet till förlängning.Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-02Svenska Storesupport Bemanning AB5692392