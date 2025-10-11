Butiksstädare

Olsson Städ & Konsult AB / Städarjobb / Huddinge
2025-10-11


Arbetsplatsen
Du kommer i huvudsak att arbeta med butiksstädning på en eller flera platser i Stockholms län.
Olsson Städ & Konsult AB är ett städföretag med verksamhet i hela Storstockholm. Vi utför all sorts lokalvård: butiksstädning, kontorsstädning, trappstädning, hemstädning, flyttstädning, fönsterputs mm.
Vi söker nu 1 st. nya lokalvårdare för butiksstädning
Du ska vara ansvarstagande, effektiv, serviceinriktad, noggrann, självständig samt ha sinne för detaljer.
Du ska ha erfarenhet av maskinkörning.
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare
Deltid
Tjänsterna är på 75- 100%

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Via mail
E-post: jobb@olssonstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksstädare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Olsson Städ & Konsult AB (org.nr 556484-2952)

Jobbnummer
9552140

