Butikssäljare Värnamo

2026-02-19


Nu söker vi efter dig som är driven och växtintresserad butikssäljare.

Du är en person som drivs av mötet med kunder samt av att få arbeta med försäljning och har ett starkt växtintresse som du gärna delar med dig av. Extra intresse för säsong och uteväxter är ett extra plus.

Med personligt ansvar och initiativkraft arbetar du på alla avdelningar och även i kassan med fokus på ditt affärsmässiga driv och utveckla hela butiken. I rollen som butikssäljare kommer du att vara ansiktet utåt och brinna för att ta hand om Blomsterlandets kunder på bästa sätt och att ge dem rådgivning och inspiration för deras behov.

Om rollen

Varierande arbetsuppgifter med allt från att ta hand om kunder, sitta i kassan samt packa upp varor

Vara delaktig i det dagliga försäljningsarbetet

Samarbeta mellan de olika avdelningarna

Varumottagning, varuexponering & varuplock

Om dig

För att du skall trivas i denna roll så tror vi att du idag är van att jobba med försäljning och kundbemötande i en verksamhet som präglas av tempo och flexibilitet.Då det är mycket positivt som händer i vår verksamhet så är det viktigt att du tycker om att växla upp och ner och ser alltid nya möjligheter. Du trivs bästa att jobba i team och är en person som sprider mycket glädje och engagemang omkring dig.Du är en teamspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet.

Dina erfarenheter och kompetenser

Meriterande mederfarenhet från försäljning av trädgårdsväxter samt inomhusväxter

Trädgårdsrelaterade utbildningar är meriterande

Ordningssam och struktureras

Kunnig inom skötsel och att viljan att lära sig, du skall sitta på produktkunskap och kunna ge skötselråd.

Är en person som har lätt för att samarbeta och sprida god energi till dina kolleger

Erfarenhet från att jobba inom retail/detaljhandeln

Praktisk information

Anställningsform:

Ca 30 h/vecka, varierande arbetstider och varannan helg.

För den som vill arbeta mer än 30h/vecka så brukar det finnas extra pass/timmar

Tjänsten börjar som vikariat 12 månader med stor chans till förlängning eller fast anställning

Vi erbjuder

En säsong fylld av värme, kreativitet och gemenskap.

Du blir en del av ett företag som värdesätter engagemang, kunskap och glädje, och som tror på att skapa inspirerande butiker där både kunder och medarbetare trivs.

Ansök nu och bli en del av vårt team!

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i ett företag som blomstrar?

Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Blomsterlandet samarbetar i denn process med Higher.

Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik

Jakob.hemvik@higher.nu

0707-949950

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Våra rötter

Blomsterlandet startades 1989. Vi kombinerar det stora kedjeföretagets styrka med den lokala butikens personliga engagemang. Blomsterlandet erbjuder växter för hem och trädgård samt interiörprodukter och trädgårdstillbehör.

Vår verksamhet har omkring 900 medarbetare och omsätter cirka 1,9 miljarder kronor. Blomsterlandet drivs av S-Invest Trading AB och ägs av Stena Adactum, vilka tillhör Stena-Sfären.

Väx med oss!

På Blomsterlandet får du vara en del av ett växande och passionerat team som har ett stort engagemang för allt som har med trädgård och växtliv att göra. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kreativitet, samarbete och innovation står i centrum, och där varje medarbetare spelar en avgörande roll för vår framgång. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och du kommer att fa en spännande, strategisk och utvecklande roll hos oss.

Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett deltidsjobb.

Next U AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Blomsterlandet

9753269

