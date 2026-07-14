Butikssäljare/barista
Queen J Of Coffee AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Queen J Of Coffee AB i Stockholm
Butiksmedarbetare och barista till Kahls i Farsta Centrum
Vill du sprida glädje, servera Farstas godaste kaffe och skapa vackra presentpåsar? Vi på Kahls The & Kaffehandel i Farsta Centrum söker nu en engagerad kollega till vårt härliga gäng!
Hos oss möts gästerna av doften av nymalet kaffe, ett stort tesortiment och lyxig konfektyr. Vi sätter alltid kvalitet och den personliga kundupplevelsen i första rummet.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Omfattning: Extra vid behov, ca 20 timmar/vecka
Arbetstider: Främst vardagskvällar och 1 förmiddag/vecka
Placering: Kahls The & Kaffehandel, Farsta Centrum.Arbetsuppgifter
Eftersom du oftast arbetar ensam tar du ett stort eget ansvar för butiken och den dagliga driften.
Dina huvudsakliga uppgifter innebär att:
Ge förstklassig service och vägleda kunder i vårt breda sortiment av kaffe, te och choklad.
Hantera kassa och betalningar på ett snabbt och smidigt sätt.
Packa upp varor och fylla på butikens hyllor.
Skapa kreativa och inbjudande presentarrangemang.
Tillreda och servera espresso, kaffe och te i butik och för take away.
Hålla butiken ren och fin så att den alltid känns välkomnande.
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år (ett krav då tjänsten innebär ensamarbete).
Har ett stort intresse för kaffe, te, choklad och lakrits.
Är ansvarstagande, självgående och ser vad som behöver göras.
Sprider glädje, värme och engagemang i varje kundmöte.
Kommunicerar på ett öppet, genuint och välkomnande sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kassasystem eller att jobba bakom en espressomaskin. Vi lägger dock absolut störst vikt vid din personlighet och din servicekänsla.Så ansöker du
Vi intervjuar kandidater löpande. Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt till: vitarenkaffe@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
mail
E-post: vitarenkaffe@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Queen J of Coffee AB
(org.nr 556727-7784)
Farstaplan 27 (visa karta
)
123 47 FARSTA Arbetsplats
Kahls The och Kaffehandel Farsta Jobbnummer
10002424