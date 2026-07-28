Butikssäljare
EJC Family AB / Butikssäljarjobb / Lycksele Visa alla butikssäljarjobb i Lycksele
2026-07-28
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EJC Family AB i Lycksele
Vi söker en serviceinriktad person till vår butik Maskindelar Malå som vill se kunden som sitt största fokus!
Du ska ha ett intresse i att hjälpa oss utveckla verksamheten, har ett driv att få saker gjorda och inte rädd för att hugga i där det behövs.
Meriterande om du har erfarenhet av bilförsäljning, intresse för bilar, delar till bilar och tunga fordon.
Kvalifikationer: Självständig, datorvana, B-körkort,
Sök nu då tjänsten kan komma att tillsättas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: marlene@maskindelar.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EJC Family AB
(org.nr 559517-8624)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
939 32 MALÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maskindelar Malå Kontakt
Butiksansvarig
Marlene Lindkvist marlene@maskindelar.com 0703567638 Jobbnummer
10014464