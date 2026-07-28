Butikssäljare

EJC Family AB / Butikssäljarjobb / Lycksele
2026-07-28


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Vi söker en serviceinriktad person till vår butik Maskindelar Malå som vill se kunden som sitt största fokus!
Du ska ha ett intresse i att hjälpa oss utveckla verksamheten, har ett driv att få saker gjorda och inte rädd för att hugga i där det behövs.
Meriterande om du har erfarenhet av bilförsäljning, intresse för bilar, delar till bilar och tunga fordon.
Kvalifikationer: Självständig, datorvana, B-körkort,
Sök nu då tjänsten kan komma att tillsättas löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: marlene@maskindelar.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EJC Family AB (org.nr 559517-8624)
Fabriksgatan 1 (visa karta)
939 32  MALÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Maskindelar Malå

Kontakt
Butiksansvarig
Marlene Lindkvist
marlene@maskindelar.com
0703567638

Jobbnummer
10014464

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