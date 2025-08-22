Butikssäljare

Elon i Nynäshamn AB / Butikssäljarjobb / Nynäshamn
2025-08-22


Visa alla butikssäljarjobb i Nynäshamn, Trosa, Salem, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Elon i Nynäshamn AB i Nynäshamn

Vi söker dig som är serviceinriktad, driftig och ansvarstagande till vår butik i Nynäshamn där du kommer att jobba med försäljning av vitvaror, belysning, småelsprodukter, mobiltelefoner, abonnemang, datorer, tv och andra produkter för hemmet.
Arbetsuppgifterna består förutom försäljning av butikssysslor som t.ex. ta emot och packa upp varuleveranser, prismärkning, underhålla butiken, kassaarbete, hembesök hos kunder, installation av produkter hemma hos kund, sociala medier m.m.
Övrigt meriterande egenskaper: Tidigare erfarenhet inom försäljning, Allmänt kunnig inom teknik, Allmänt kunnig inom sociala medier.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: albin.soderstrom@elon.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elon i Nynäshamn AB (org.nr 556459-5311)
Telivägen 2 Sjötelegrafen (visa karta)
149 41  NYNÄSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Elon

Kontakt
Butikschef
Albin Söderström
albin.soderstrom@elon.se

Jobbnummer
9472443

Prenumerera på jobb från Elon i Nynäshamn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Elon i Nynäshamn AB: