Butikssäljare
Elon i Nynäshamn AB / Butikssäljarjobb / Nynäshamn Visa alla butikssäljarjobb i Nynäshamn
2025-08-22
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elon i Nynäshamn AB i Nynäshamn
Vi söker dig som är serviceinriktad, driftig och ansvarstagande till vår butik i Nynäshamn där du kommer att jobba med försäljning av vitvaror, belysning, småelsprodukter, mobiltelefoner, abonnemang, datorer, tv och andra produkter för hemmet.
Arbetsuppgifterna består förutom försäljning av butikssysslor som t.ex. ta emot och packa upp varuleveranser, prismärkning, underhålla butiken, kassaarbete, hembesök hos kunder, installation av produkter hemma hos kund, sociala medier m.m.
Övrigt meriterande egenskaper: Tidigare erfarenhet inom försäljning, Allmänt kunnig inom teknik, Allmänt kunnig inom sociala medier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: albin.soderstrom@elon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon i Nynäshamn AB
(org.nr 556459-5311)
Telivägen 2 Sjötelegrafen (visa karta
)
149 41 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elon Kontakt
Butikschef
Albin Söderström albin.soderstrom@elon.se Jobbnummer
9472443