Butikssäljare - Växjö Teleborg
Lidl Sverige KB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2026-02-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Är du ett serviceproffs som vill vara med och bidra till fantastiska kundupplevelser? I #teamlidl hjälper vi varandra att lyckas. Och vi växer tillsammans. Nu söker vi en engagerad butikssäljare som vill rocka 20 timmar i veckan med oss!
Din roll
Som butikssäljare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du brinner helt enkelt för att ge bra service varje dag. I rollen som butikssäljare får du arbeta varierat med alla olika arbetsuppgifter som är en del av den dagliga butiksdriften.
Detta innefattar uppgifter som:
• Packa upp alla varor och se till att hyllorna är välfyllda
• Säkerställa färskhet och slutdatum på varor
• Hålla rent och fräscht i butiken
• Betjäna kunder i kassan
• Och självklart bidrar du, tillsammans med dina kollegor, med det lilla extra för att ge våra kunder den bästa butiksupplevelsen!Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Vi söker dig som vill vara en del av ett team som arbetar tillsammans och vill framåt. Du har förmågan att identifiera arbetsuppgifter som behöver göras och du drivs av att arbeta resultatorienterat och bidra till butikens framgång.
• Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av att arbeta inom en serviceorienterad bransch
• Du är flexibel med arbetstiderna och har en positiv inställning till förändringar
• Du har fyllt 18 år och behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Vi erbjuder
Du får arbeta i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar. Du blir en del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension.
Vill du vara med på vår resa?
Om svaret är JA, då söker du tjänsten så här:
• Klicka på "Ansök"
• Fyll i formuläret
• Bifoga CV
Rekryteringen sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast. Vår rekryteringsprocess består av tester, telefonintervju, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 20 timmar i veckan. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer arbetet att ske enligt schema där tidiga morgonpass, dagspass, kvällspass och helgpass ingår.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Med mer än 5 000 medarbetare över hela landet, försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag 2025! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "657330-43990044". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Halmstad Kontakt
Lidl kb Lidl kb 55555555 Jobbnummer
9756950