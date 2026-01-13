Butikspersonal - Sommar

Pekos Värmland AB / Butikssäljarjobb / Kristinehamn
2026-01-13


Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Kristinehamn!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon
E-post: sofie.hansen.karlsson@pekas.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pekos Värmland AB (org.nr 556533-8406)
Oscarsborgsgatan 6 (visa karta)
681 34  KRISTINEHAMN

Arbetsplats
Pekås Kristinehamn

Kontakt
Platschef
Sofie Hansen Karlsson
sofie.hansen.karlsson@pekas.se
0104109760

Jobbnummer
9680793

