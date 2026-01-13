Butikspersonal - Sommar
Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Kristinehamn!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: sofie.hansen.karlsson@pekas.se
Detta är ett deltidsjobb.
681 34 KRISTINEHAMN
Pekås Kristinehamn Kontakt
Platschef
Sofie Hansen Karlsson sofie.hansen.karlsson@pekas.se
