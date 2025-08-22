Butiksmedarbetare (Heltid)
GameShop är en butik i centrala Stockholm som erbjuder ett brett sortiment av sällskapsspel, tv-spel, samlarprodukter och merchandise. Vi vill vara en trevlig och inspirerande plats för både kunder och medarbetare, där god service, ordning och en välkomnande atmosfär alltid står i fokus.
Om rollen
Vi söker en butiksmedarbetare på heltid som vill vara en viktig del av vårt team. Rollen är varierad och innebär både kundservice, kassaarbete och varuhantering. Du kommer också att hjälpa till med att hålla butiken snygg, organiserad och trivsam för våra besökare.
För den som är intresserad kan det även finnas möjlighet att bidra med innehåll till våra sociala medier - men det är inget krav för tjänsten.Dina arbetsuppgifter
Ge god service och hjälpa kunder i butiken
Hantera försäljning och kassa
Packa upp, organisera och skylta varor på ett inbjudande sätt
Hålla butiken ren, välordnad och trivsam
Vi söker dig som
Har erfarenhet av butik, försäljning eller service (meriterande, men inte krav)
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig
Har en positiv attityd och fungerar bra i team
Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
Är flexibel och självgående när det behövs
Arbetstider
Tjänsten är på heltid och innefattar arbete varannan helg.
Arbetstiderna är:
Vecka 1: Måndag-fredag kl. 10-18 (ingen helg)
Vecka 2: Tre vardagar kl. 10-18 samt lördag och söndag kl. 11-17
Det innebär att du arbetar varannan helg och är ledig två vardagar varannan vecka.
Ansökan
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev och berätta varför du skulle passa som butiksmedarbetare hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
