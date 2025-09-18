Butiksmedarbetare Bageri
Traktören i Umeå AB / Bagarjobb / Umeå Visa alla bagarjobb i Umeå
2025-09-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Traktören i Umeå AB i Umeå
Vi söker en bagare/konditor till vårt bageri - kanske är det du!
Vi har ett brett sortiment i vårt bageri och något som passar för alla tillfällen. Förutom matbröd bakar vi egna tårtor och fikabröd. Vi tillverkar även egen glass i bageriet. Vi ställer höga krav på våra råvaror, våra kunder kan alltid lita på att de köper bröd, bakelser, glass och tårtor av högsta kvalitetPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare är du butikens ansikte utåt. Vi prioriterar alltid kunden och ger ett kundbemötande som bidrar till servicekänsla, inspiration och (mer)försäljning. Du ska tillsammans med dina kollegor se till att kunderna alltid möts av en fin och välfylld avdelning med allt som det innebär. Sedvanliga arbetsuppgifter i bageri. Bageri och konditori. Viktigt med livsmedelssäkerhet. Tillsammans med ett magiskt team arbetar du i en öppen miljö där du samtidigt som du arbetar har kontakt med alla våra härliga kunder.
Vi söker dig som:
Varje dag överträffar kundens förväntningar med god service och med ett leende på läpparna
Är en lagspelare och bidrar till positivt arbetsklimat
Är lösningsorienterad och vågar ta initiativ för att utveckla avdelningen.
gärna har erfarenhet från bageriproduktion eller liknande arbeten. Erfarenhet är meriterande men vi lär gärna upp rätt person.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat med tillträde omgående eller efter överenskommelse. Till och med augusti 2027. Möjlighet till förlängning.
35 timmar i veckan. Varannan helg. Varierande arbetstider mellan 05:00-17:00. Förändringar kan ske under högtider.
Meriterande
Bageriutbildning
Erfarenhet från bageri/kondis
Egenkontroll/livsmedelssäkerhet
Handels kollektivavtal
Vi intervjuar löpande så tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag-
För att komma vidare i rekryteringsprocessen så är det viktigt att du fullföljer alla delar i ansökan även videofrågorna Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Traktören i Umeå AB
(org.nr 556093-2054) Arbetsplats
ICA Maxi Umeå (Traktören i Umeå AB) Jobbnummer
9515519