Butiksmedarbetare
Grebbestad Färg & Marin AB / Butikssäljarjobb / Tanum Visa alla butikssäljarjobb i Tanum
2025-09-12
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grebbestad Färg & Marin AB i Tanum
Grebbestad färg och marin söker en medarbetare till vår butik med anställning from Mars 2026.
Vilka är vi?
Vi är idag ett familjedrivande företag , en klassisk järnhandel där vi säljer allt från färg, tapet, skruv, fiske, båttillbehör, nya och begagnade båtar, hos oss handlar både företagskunder och privatpersoner.
Hos oss får du ett varierande jobb i en butik med en bred kundkrets där arbetsuppgifterna är allt som tillhör ett butiksarbete, uppackning av varor, kassa arbete, brytning av färg, båt försäljning, städning, men framförallt att ge god service och expertis till våra kunder.
Jobbet infettar helg jobb.
Vem söker vi?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av butik eller kanske någon form av bakgrund inom måleri, båt bransch eller kanske bygg / fastighetsskötsel, du är driven, lättlärd, kreativ, social, gillar teamwork samt har ett öga för att se när saker behövs göras, vi lägger stor vikt vid personlighet och anser att allt går att lära sig.
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt cv med personligt brev på mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: alexandra@fargochmarin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV Grebbestad färg och marin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grebbestad Färg & Marin AB
(org.nr 556246-6648)
Greby Industriväg 2 (visa karta
)
457 95 GREBBESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butiksansvarig
Alexandra Jonsson info@fargochmarin.se Jobbnummer
9505647