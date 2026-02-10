Butiksmedarbetare - Heltid

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Södertälje
2026-02-10


Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Järfälla, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad butiksmedarbetare på heltid i Södertälje åt en av våra kunder. Här får du en varierande roll där kundbemötande och samarbete står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om tjänsten
Som butiksmedarbetare är du en viktig del av butikens dagliga drift. Du ansvarar för att ge kunderna en positiv upplevelse och ser till att butiken är välorganiserad, välfylld och inbjudande.

Dina arbetsuppgifter
Ge professionell och trevlig service till kunder
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning och exponering av varor
Ta emot leveranser och hantera lager
Säkerställa ordning och reda i butiken
Följa butikens rutiner kring säkerhet och kvalitet

Kvalifikationer
Erfarenhet från butik, service eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande

Tidigare kassavana
Erfarenhet från detaljhandel eller dagligvaruhandel

Om dig

Du är positiv, ansvarstagande och har ett genuint intresse för service. Du trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta med kollegor samtidigt som du tar eget ansvar.

Om anställningen
Heltid
Placering: Södertälje
Arbetstider: Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Start enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
151 89  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9735396

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: