Butiksmedarbetare - Heltid
2026-02-10
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad butiksmedarbetare på heltid i Södertälje åt en av våra kunder. Här får du en varierande roll där kundbemötande och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som butiksmedarbetare är du en viktig del av butikens dagliga drift. Du ansvarar för att ge kunderna en positiv upplevelse och ser till att butiken är välorganiserad, välfylld och inbjudande.Dina arbetsuppgifter
Ge professionell och trevlig service till kunder
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning och exponering av varor
Ta emot leveranser och hantera lager
Säkerställa ordning och reda i butiken
Följa butikens rutiner kring säkerhet och kvalitetKvalifikationer
Erfarenhet från butik, service eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Tidigare kassavana
Erfarenhet från detaljhandel eller dagligvaruhandel
Om dig
Du är positiv, ansvarstagande och har ett genuint intresse för service. Du trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta med kollegor samtidigt som du tar eget ansvar.
Om anställningen
Heltid
Placering: Södertälje
Arbetstider: Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Start enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9735396