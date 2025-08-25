Butikskonsulent Stockholm
2025-08-25
Butikskonsulent sökes till Stockholm med omnejd!
Vi söker dig som vill jobba i Stockholm med omnejd. Jobbet utförs främst vardagar, enstaka helger kan förekomma. Du kommer hantera butiker i Stockholm med omnejd. Detta är en behovsanställning med timmar som kan variera i veckorna.
Som butikskonsulent ser du till att lösvikts- och naturgodiset är välfyllt och ser säljande ut i butik. Du kommer att arbeta med påfyllnad, rengöring och orderläggning.
Godiset/naturgodiset levereras direkt ut till butikerna.
Vi söker dig som är social, noggrann och ansvarsfull som person, har en god känsla för service och trivs med att jobba självständigt. Du får gärna ha erfarenhet av dagligvaruhandeln sedan tidigare.
Lön enligt handelsavtal. Körkort och tillgång till bil är meriterande, men inte ett krav.
Låter det intressant maila din ansökan märkt med "Butikskonsulent Stockholm" till lars.wahlgren@rgmp.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas allt eftersom, skicka därför din ansökan redan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
