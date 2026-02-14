Butiksextra hos MQ i Lidköping
2026-02-14
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Skövde
, Trollhättan
, Alingsås
, Uddevalla
Nu startar vi upp bemanningspool för MQ i Lidköping. Det är meriterande om du även kan ta dig till Skövde, Trollhättan, Uddevalla eller Alingsås, men det är inget krav. Du är anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag hos kunden och ambulerar mellan butikskedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de pass som passar dig.
Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse. Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken.
Viktig information:
För att vara aktuell för tjänsten behöver du enligt kollektivavtal ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kan antingen vara student eller deltidsarbetande på minst 50%, alt. egenföretagare med aktiv F-skatt. Vi kommer dessvärre inte kunna ta dig vidare i denna rekryteringsprocess om du ej uppfyller något av dessa krav. Beskriv gärna din sysselsättning tydligt i din ansökan.
Erfarenhet/kvalifikationer:
Du har en fullgjord gymnasieutbildning
Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
Du kan arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet att jobba helg- och kväll
Du kan arbeta oregelbundna tider och kan hoppa in med kort varsel
Publiceringsdatum2026-02-14Dina personliga egenskaper
Du är driven och motiveras av försäljning och kundmöten
Du tycker det är utvecklande att arbeta i olika butiker
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med kollegor
Du är flexibel och trivs med att inte ha ett fast schema
Du trivs med att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
Ett utvecklande extrajobb med möjlighet att arbeta i flera olika butiker inom samma butikskedja
Flexibla arbetstider, då vi arbetar med en app där du själv bokar in dig på pass
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Sedan starten 2014 har vi snabbt vuxit tack vare vårt smarta och moderna bemanningslösning och duktiga medarbetare. Vi skapar mer tid till aktiv försäljning och kundfokus.
Vi samarbetar med rikstäckande butikskedjor inom detaljhandeln när det gäller att rekrytera och bemanna butikssäljare till butik och finns idag med pooler i Stockholm, Göteborg, Skåne samt Linköping/Norrköping området, mfl.
Vi erbjuder våra kunder att enkelt bemanna sin butiker med egen person i första hand och i andra hand hyra in våra duktiga butikssäljare som kan arbeta när behovet är som störst.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta hos oss i världens bästa bransch som uthyrd via vår bemanningspool eller som anställd direkt hos kund.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i bemanningsföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail"
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
531 30 LIDKÖPING Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Felicia Jonsson felicia.jonsson@retailstaffing.se 0708645800 Jobbnummer
9743008