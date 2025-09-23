Butikschef Ahlsell Skellefteå
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Butikschef Ahlsell Skellefteå - en spännande ledarroll
Sedan början av 2024 finns Ahlsells butik i Skellefteå i nya, moderna lokaler på Hedensbyn - en miljö som ger oss bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, kundservice och utveckling. Nu söker vi en butikschef som vill ta ledarskapet i denna satsning och driva butiken vidare mot nya framgångar.
Som butikschef på Ahlsell i Skellefteå blir du ansvarig för att leda och utveckla både verksamheten och teamet. Du får en central roll i att uppnå våra ambitiösa försäljningsmål, skapa en kundupplevelse i toppklass och utveckla ett starkt butiksteam. I butiken arbetar idag 6 butiksäljare som du har det fulla personalansvaret för.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med och påverka branschen i en mycket spännande roll - där försäljning, samarbete och genomförande står i fokus.
Dina främsta arbetsuppgifter:
• Leda, coacha och utveckla butiksäljarna
• Ansvara för att butiken når försäljningsmål och resultat
• Säkerställa högsta nivå av kundservice
• Driva förändrings- och förbättringsarbete
• Ansvara för inventering, varulager och butiksdrift
• Rekrytera, introducera och utveckla medarbetare
Som butikschef får du stöd av kollegor, HR och övriga ledare inom Ahlsell. Medarbetarengagemang är ett prioriterat område och vi vill att du bidrar till att skapa en kultur präglad av motivation, energi och framåtanda.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap inom butik eller försäljning och som drivs av att nå resultat. Du har dokumenterad framgång inom försäljning och personalledning, och gärna erfarenhet av förändringsledning där du visat att du kan få med dig människor på resan.
Du är en kommunikativ, samarbetsorienterad och tydlig ledare med stark genomförandekraft. Bransch- eller produktkunskap är meriterande, men det allra viktigaste är ditt driv för försäljning och din förmåga att utveckla både människor och verksamhet.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - Om Ahlsell | Jobba hos oss
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.
Vi läser ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstiden utgått, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 26-10-2025.
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Sara Christoffersson via sara.christoffersson@ahlsell.se
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon 072 716 98 31.
Varmt välkommen med din ansökan!
