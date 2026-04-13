Butiksarbete Börjes Borgholm Pop-up-butik
2026-04-13
Välkommen till att bli ansiktet utåt när Börjes även sommaren 2026 tar plats på Öland, i Borgholm! Mitt på huvudgatan och med samma koncept som premiärsommaren 2025 - och vi behöver duktiga medarbetare då och under hela sommaren. Lämna din intresseanmälan nu direkt!
Börjes är ett familjeägt företag med varuhus i Tingsryd samt även de tre storstäderna. Vår Borgholmsbutik på ca 200 m2 har särskilt fokus på Kläder, Leksaker, Finkem och Hästsport.
Förra sommaren fick butiken betydande gensvar från alla kunder, såväl Ölänningar som semesterfirare. Att arbeta här medför garanterat en händelserik och lärorik sommar för dig som ges chansen till sommarjobb.
Vi söker dig som:
Är glad, positiv och serviceinriktad.
Har tidigare butikserfarenhet.
Bidrar till lagets bästa men tar också gärna personligt ansvar.
Utan problem kan göra dig förstådd gentemot kund. Dels på svenska och engelska men gärna även tyska.
Vi räknar med att tillsätta tre eller möjligen fyra tjänster på fast schema deltid. Alla är välkomna att söka, oavsett ålder. För dig som ännu ej har fyllt 18 år kommer dock enbart någon av tjänsterna kunna vara aktuell. Detta med hänsyn tagen till gällande arbetsmiljöregler.
Arbete sker på deltid och enligt schema som rullar över veckans alla dagar. Butikens öppettider planeras att bli kl mån-fre 10-19, lör-sön 10-16. Och satsningen pågår hela sommaren igenom. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal.
Sök snarast, urvalet påbörjas omgående och vi tillsätter tjänsterna löpande. Allra sista ansökningsdatum är utsatt till 2025-05-11.
Börjes Tingsryd är ett familjeägt varuhus i södra Småland, mellan Växjö och Ronneby. 1944 startade försäljningen av textilvaror i en lokal på 20 kvm. Företaget har successivt växt och disponerar idag 5000 kvm. Verksamheten består idag utav varuhusen och hästsportbutik med centrallager i Tingsryd, tre externa hästsportbutiker runtom i landet samt en populär e-handel på borjes.se. Företaget har idag en omsättning på drygt 300 mkr. Läs gärna mer om oss på www.borjes-tingsryd.se
och även www.borjes.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120337".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Börjes Tingsryd AB
(org.nr 556074-9151), https://www.borjes-tingsryd.se/
Storgatan (visa karta
)
387 21 BORGHOLM
HR-stöd
Björn Pettersson bjorn.pettersson@borjes.se
