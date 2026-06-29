Butiksansvarig till Bygma Danderyd
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2026-06-29
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Vi behöver förstärka vår anläggning i Danderyd med en butiksansvarig som har starkt driv och engagemang. Som butiksansvarig på Bygma arbetar du inom ramen för befattningsbeskrivningen för butikssäljare, men med utökat ansvar. I praktiken innebär det att du är ansvarig för försäljningen inom anläggningens butiksyta med fokus på vår primärmålgrupp. Vidare ansvarar du för att optimera butikens layout utifrån Bygmas koncept samt ansvarar för att lokalt genomföra kampanjer i samråd med marknadsavdelningen.
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att bestå av att hjälpa våra kunder på anläggningen att finna hållbara lösningar. Du har en viktig roll när det kommer till att vårda och utveckla våra kundrelationer. Vidare ansvarar du för varuförsörjning och lagernivåer i butiken och säkerställer att kassarutiner efterlevs. Tjänsten avser tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med försäljning och butiksdrift, gärna från byggmaterialhandeln.
Produktkännedom inom byggmaterial.
God datorkunskap/vana.
Erfarenhet av TRYGG/2000 är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-29Dina egenskaper
Som vår nya kollega är du resultatinriktad och brinner för försäljning. Du är serviceinriktad, har en god kommunikativ förmåga och är duktig på att skapa relationer. Du trivs i en föränderlig miljö och kan prioritera rätt uppgifter när tempot är högt. Du håller kunden i fokus, är lösningsorienterad och mån om att leverera hög kvalitet till dina kunder.
Våra värderingar
På Bygma strävar vi efter att i alla lägen visa Trovärdighet, Affärsmässighet och Nytänkande. Det lyckas vi med genom att arbeta aktivt med Teamwork, Ledarskap och Personlig utveckling. Detta utgör ramen för vad vi förväntar oss av varandra, som kollegor, leverantör och samarbetspartner. Bygmas potential ligger i varje enskild medarbetare och är nyckeln till hur vi når våra mål.Så ansöker du
Skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) snarast möjligt, dock senast 2026-07-31. Då vi går igenom urvalet löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978612-2074746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygma AB
(org.nr 556627-4493), https://karriar.bygma.se
Enebybergsvägen 2 (visa karta
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182 36 DANDERYD Arbetsplats
Bygma Jobbnummer
9982778