Butiks- och receptionsansvarig till Gamla Linköping
2025-08-07
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsbor och besökande? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i friluftsmuseets besökscenter är du, tillsammans med dina kollegor, navet i Gamla Linköping! Vi söker en öppen, serviceinriktad och engagerad person, som också kan hantera administrativa arbetsuppgifter med noggrannhet.
Som butiks- och receptionsansvarig i vårt besökscenter ansvarar du, tillsammans med en kollega och timanställda, för bemanning, öppethållande, värdskap, våra informationskanaler, butiksutbud och administration kring försäljning och bokning. Den här tjänsten har ett särskilt fokus kring besöksmålsarbetet, medan kollegan har ett utökat butiksansvar. Det innebär bland annat beställning av turistinformationsmaterial, kontakter med kommunens besöksnäringsbolag, liksom med företagen i Gamla Linköping, och att ta ett huvudansvar för bevakning av museets informationskanaler. Helgarbete ingår.
Din arbetsplats
Gamla Linköping är ett friluftsmuseum, och Linköpings största besöksmål. Museet ingår i enheten Museer & Kulturarv, avdelning Kultur, Kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänsten är placerad i friluftsmuseets besökscenter, det är dit besökarna vänder sig med alla sina frågor, där finns vår museibutik och en Infopoint (turistinformation). Besökscenter bevakar även telefon, funktionsbrevlåda och sociala medier, och är ofta första vägen in till andra delar av museiverksamheten. Medarbetarna i besökscenter samarbetar nära evenemangsansvarig och kommunikatör. Välkommen till Gamla Linköping - där historien blir levande!
Du som söker
Du har relevant utbildning inom besöksnäring/turism och/eller handel, samt några års erfarenhet inom branschen och erfarenhet av arbete inom butik och reception. Erfarenhet från kulturhistoriska besöksmål är meriterande. Vi har besökare från hela världen och i rollen ingår kommunikation både internt och externt. Därför är goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift ett krav, ytterligare språk är meriterande. Tjänsten innehåller en hel del administration, så både administrativ kompetens och goda datakunskaper är ett krav. Vana vid att hantera sociala medier krävs för att kunna fylla rollen.
Du är en serviceinriktad person med en förmåga att utöva ett gott värdskap. Som en del i ett team och med bemötande i fokus ser vi god samarbetsförmåga, och en förståelse för andra människors olikheter som viktiga egenskaper. Du har förmågan att strukturera ditt arbete självständigt, kan ta upp tråden igen efter avbrott och slutföra uppgiften. För att kunna representera Linköpings största besöksmål och ge ett gott värdskap är engagemanget för arbetsplatsen och Linköping som destination avgörande.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-80%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15476
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
http://www.linkoping.se/
Butiksansvarig
Maria Planefors maria.planefors@linkoping.se 013-20 74 25
