Butik Säljare

2026-05-01
Jobbtitel: Butiksmedarbetare med fokus på PostNord och Spel
Vi söker nu en engagerad butiksmedarbetare som vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där vi värdesätter kundservice och professionalism.Publiceringsdatum2026-05-01Dina arbetsuppgifter
* Betjäna kunder vid kassan
* Hantera försäljning av tobak, spel och paket
* Ge information och råd kring våra produkter
* Hålla butiken ren och inbjudande
* Arbeta med varumottagning och lagerhanteringKvalifikationer
* Flytande svenska (100% krav)
* Tidigare erfarenhet av butik eller serviceyrken är meriterande
* God kommunikationsförmåga och serviceanda
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* Pålitlig och ansvarstagande
* Erfarenhet av PostNord paketombud och Svenskspel/ATG är ett krav.
Om du inte har erfarenhet inom dessa specifika områden, kräver vi att du genomgår en praktik på minst två veckor hos oss. Praktiken ska ske i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Vi erbjuder:
* En dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter
* Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till [din e-postadress] eller kontakta oss för mer information.
MVH,
SAFI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: SAFI.DISK.STAD@HOTMAIL.SE Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safi & David AB
(org.nr 559079-8426) Kontakt
SAFI HENDIG 0733322232 Jobbnummer
9887199