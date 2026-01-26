Butcherboysbbq

Karstorp Konferenscenter AB / Kockjobb / Skövde
2026-01-26


Du kan hantverket. Du gillar tempo. Du är inte rädd för eld, knivar eller tydliga smaker.
Tjena Charlie här!
Vi söker en kock som vill laga mat på riktigt, i ett kök där kvalitet och tryck är standard. BBQ är vår grej, men du behöver inte vara "rök-guru" från dag ett, du behöver vara proffs och vilja bli vassare.
Du får: ett seriöst team, bra råvaror och en arbetsplats där du syns när du levererar.
Du är: självgående, noggrann, stresstålig och allergisk mot slarv.
Skicka kort om dig + CV till [din mail] eller DM. Märk: KOCK.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@butcherboysbbq.se
E-post: info@butcherboysbbq.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karstorp Konferenscenter AB (org.nr 556666-5450), https://butcherboysbbq.se/
Kristallvägen 1 (visa karta)
541 42  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Butcherboysbbq

Jobbnummer
9705854

