Butcherboysbbq
2026-01-26
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Du kan hantverket. Du gillar tempo. Du är inte rädd för eld, knivar eller tydliga smaker.
Tjena Charlie här!
Vi söker en kock som vill laga mat på riktigt, i ett kök där kvalitet och tryck är standard. BBQ är vår grej, men du behöver inte vara "rök-guru" från dag ett, du behöver vara proffs och vilja bli vassare.
Du får: ett seriöst team, bra råvaror och en arbetsplats där du syns när du levererar.
Du är: självgående, noggrann, stresstålig och allergisk mot slarv.
Skicka kort om dig + CV till [din mail] eller DM. Märk: KOCK.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
info@butcherboysbbq.se
E-post: info@butcherboysbbq.se
(org.nr 556666-5450), https://butcherboysbbq.se/
Kristallvägen 1
)
541 42 SKÖVDE
