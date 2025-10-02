Busstekniker - arbeta med framtidens el-bussar!
Vill du jobba med den senaste tekniken och vara en nyckelspelare i kollektivtrafikens framtid? Hos Neoplan Syd söker vi nu en Busstekniker som vill utvecklas tillsammans med oss. Du arbetar med allt från service och underhåll till kvalificerad felsökning, diagnostik och reparation - och du får chansen att arbeta med el-bussar i framkant.
I den här tjänsten kommer du att arbeta inom ramen för vårt serviceavtal med Keolis, en av Sveriges största kollektivtrafikoperatörer. Det innebär att du blir en viktig del i att säkerställa driftsäkerheten för deras bussflotta och därmed bidra till en hållbar och pålitlig kollektivtrafik för tusentals resenärer varje dag.
Här får du både ansvar och frihet: vi tror på att du arbetar bäst när du får ta eget initiativ och samtidigt vara en del av ett familjärt team.
Du kommer att trivas hos oss om du:Älskar att variera din vardag med arbetsuppgifter som kräver både skärpa och tekniskt kunnande Trivs med att hitta lösningar snabbt, effektivt och med fokus på kvalitet Är driven, nyfiken och vill göra skillnad - varje dag Har ett servicehjärta och förstår vikten av att sätta kundens behov i centrum
Vi söker dig som har:Fordonsteknisk utbildning Erfarenhet av tunga fordon eller bussar Gärna erfarenhet av elarbete (meriterande) Förmågan att arbeta både självständigt och i team God svenska i tal och skrift B-körkort (C- och D-kort är meriterande) AC-certifikat - en extra bonus!
Vad vi erbjuder: Fast heltidsanställning
Individuell lönesättning
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till vidareutbildningar
Stora möjligheter att växa - både i karriären och som person
Vilka är vi?
Neoplan Syd är en del av Svenska Neoplan, generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Vi är en stark aktör i branschen med fokus på service, eftermarknad, försäljning, finansiering och transporter - och nu vill vi att du blir en del av vår resa!
