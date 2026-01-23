Bussmekaniker
2026-01-23
Vi söker nu en bussmekaniker till Wist Last & Buss i Örnsköldsvik!

Om företaget
Wist Last & Buss är Nordens största privata återförsäljare av Volvo-lastbilar och bussar. Företaget grundades 1972 och har sedan dess vuxit till en betydande aktör inom transport- och fordonsbranschen, med över 600 medarbetare och en omsättning på cirka 2,4 miljarder kronor.
Wist Last & Buss erbjuder försäljning av både nya och begagnade fordon, auktoriserad service och reparationer samt tillgång till originalreservdelar för att säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet. Som en uppskattad partner för transportföretag i hela Norden kombinerar Wist Last & Buss kvalitet, pålitlighet och förstklassig kundservice.

Om tjänsten
Som bussmekaniker hos Wist Last & Buss i Örnsköldsvik blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team som arbetar med service, felsökning och reparation av Volvo- och Iveco-bussar samt andra tunga bussfordon. Arbetet omfattar mekaniskt underhåll, avancerad felsökning, el-, hydraulik- och diagnosarbete på hela fordonet.
I rollen ingår bland annat att:
Utföra reparationer och service enligt arbetsorder.
Genomföra fullständiga felsökningar på tunga bussar.
Lämna underlag för beställning av reservdelar.
Genomföra egenkontroller och kvalitetssäkra utfört arbete.
Sammanställa arbetsorder och rapportera till verkmästare.
Bidra med teknisk support och stöd till kollegor.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du har en fordonsteknisk utbildning och minst två års erfarenhet som bussmekaniker. Du är van vid att arbeta självständigt men fungerar lika bra i team, och du har ett genuint intresse för fordons- och bussteknik.
Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av felsökning och reparation av tunga bussar.
God datorvana och erfarenhet av diagnosverktyg.
B-körkort (tyngre behörighet är meriterande).
Kunskap inom hydraulik, fordonsel, transportkyla eller påbyggnationer är ett plus.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Flexibel och lösningsorienterad.
Samarbetar gärna med kollegor och tar ansvar för ditt arbete.
Kvalitetsmedveten och noggrann.

Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar Wist Last & Buss med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
