Bussförare Umeå stadstrafik
Transdev Sverige AB / Lokförarjobb / Umeå
2025-08-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Nordmaling
, Storuman
, Luleå
, Östersund
Om tjänsten
Transdev i Umeå söker både tillsvidareanställda och behovsanställda bussförare. Startdatum September 2025
Arbetsuppgifter
Framföra bussen i linjetrafik Se till att säkerheten på bussen efterlevs enligt rutiner, lagar och regler Framföra fordonet enligt trafiklagen Hälsa och välkomna passagerare ombord på bussen Rapportera in störningar och avvikelser till trafikledningen Hålla bussen hel och ren genom att rapportera fordonsfel och skador
Kvalifikationer
Har ett giltigt D-körkort
Har ett giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)**
Har ett förarkort till digital färdskrivare enligt Transportstyrelsen
Behärskar svenska i tal och skrift
• *Saknar du YKB? Sök ändå! Vi kan erbjuda dig utbildning.
Viktigt för rollen som bussförare är också din körförmåga. Du är en duktig förare som för fram fordonet på ett tryggt och säkert sätt med miljötänk i grunden. Du är ansvarsfull och kan behålla lugnet även i stressiga trafik- och kundsituationer. Du har kunden i fokus och vill leverera hög kvalité.
Vad vi erbjuder
Bussförare med kunden i fokus. Hos oss får du individuell coachning och stöd av en mentor vid nyanställning, vi hjälper dig att utvecklas vidare som förare och vårt mål är att ha det bästa kundmötet i branschen.
Välkommen till en stor gemenskap med stark teamkänsla.
Möjlighet att påverka - Vi vill upprätta så bra scheman som möjligt för så många som möjligt, utifrån den trafik vi kör. Du får gärna komma med egna initiativ och bidra till nytänkande lösningar för att utveckla din arbetssituation.
Utrymme att växa - alla våra medarbetare vidareutbildas fortlöpande, i takt med ny teknik och branschens utveckling. Många medarbetare stannar länge hos oss och en del går med tiden vidare till nya roller.
Balans i livet - precis som vi månar om en hållbar miljö är vi också måna om din hälsa, därför erbjuder vi alla medarbetare ett årligt friskvårdsbidrag och ser positivt på att du har en sund balans mellan privatliv och arbetstid.
Omfattning: Heltid, deltid
Placeringsort: Umeå
Anställningsform: Provanställning eller behovsanställning
Startdatum: September 2025
Lön: BBA
Om rekryteringsprocessen
Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 2025-08-31
Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare: Emelie Algotsson enhetschef emelie.algotsson@transdev.se
(observera! vi kan inte behandla ansökningar som inkommer via mail)
Om oss
Transdev Sverige har cirka 6 000 medarbetare utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Vi är en av Sverige största operatörer och har ett brett erbjuder som spänner över flera färdslag, exempelvis tåg, buss och båt. Vi har en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar inom persontrafik. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev Group. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://www.transdev.se Arbetsplats
Transdev Kontakt
Emelie Algotsson emelie.algotsson@transdev.se Jobbnummer
9457327